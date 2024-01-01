100 Kişiden Sadece 1'İ Doğru Cevap Verebiliyor! Görselde Kaç Tane Üçgen Bulunuyor?

PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

100 Kişiden Sadece 1'İ Doğru Cevap Verebiliyor! Görselde Kaç Tane Üçgen Bulunuyor?

Görsellerle zihin egzersizi yapmak, beyninizi zorlamanın en eğlenceli yollarından biri

  1. Görsellerle zihin egzersizi yapmak, beyninizi zorlamanın en eğlenceli yollarından biri. Son zamanlarda viral hale gelen bir görsel, katılımcılardan basit gibi görünen bir görevi tamamlamalarını istiyor: Görseldeki üçgenlerin sayısını bulmak!<p><p>Ancak göründüğü kadar kolay olmayan bu soru, insanların yalnızca %1'inin doğru cevap verebildiği bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor.

    Görsellerle zihin egzersizi yapmak, beyninizi zorlamanın en eğlenceli yollarından biri. Son zamanlarda viral hale gelen bir görsel, katılımcılardan basit gibi görünen bir görevi tamamlamalarını istiyor: Görseldeki üçgenlerin sayısını bulmak!

    Ancak göründüğü kadar kolay olmayan bu soru, insanların yalnızca %1'inin doğru cevap verebildiği bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor.

  2. Büyük bir üçgenin içinde yer alan farklı boyutlarda ve şekillerde üçgenler, doğru cevaba ulaşmayı oldukça zorlaştırıyor. <p>İlk bakışta kolay bir matematik problemi gibi görünse de dikkatli gözlem ve biraz analitik düşünme gerektiriyor.

    Büyük bir üçgenin içinde yer alan farklı boyutlarda ve şekillerde üçgenler, doğru cevaba ulaşmayı oldukça zorlaştırıyor.

    İlk bakışta kolay bir matematik problemi gibi görünse de dikkatli gözlem ve biraz analitik düşünme gerektiriyor.

  3. Bu tip soruların yer aldığı ve katılımcıların zekâlarını test ettiği bir televizyon şovunda, yarışmacılardan bu zorlu bulmacayı çözmeleri istendi. Ancak beklenmedik şekilde çoğu kişi yanlış cevap verdi.

    Bu tip soruların yer aldığı ve katılımcıların zekâlarını test ettiği bir televizyon şovunda, yarışmacılardan bu zorlu bulmacayı çözmeleri istendi. Ancak beklenmedik şekilde çoğu kişi yanlış cevap verdi.

  4. Peki sizce bu resimde kaç tane üçgen var?

    Peki sizce bu resimde kaç tane üçgen var?

  5. Görseldeki üçgen sayısını tespit etmek, birçok kişi için şaşırtıcı derecede karmaşık oldu. Peki, doğru cevap ne? Görselde tam olarak 18 adet üçgen bulunuyor!

    Görseldeki üçgen sayısını tespit etmek, birçok kişi için şaşırtıcı derecede karmaşık oldu. Peki, doğru cevap ne? Görselde tam olarak 18 adet üçgen bulunuyor!

  6. Bu tarz sorular, sadece dikkat ve matematik yeteneğini değil, aynı zamanda sabrı ve görsel algıyı da test ediyor.

    Bu tarz sorular, sadece dikkat ve matematik yeteneğini değil, aynı zamanda sabrı ve görsel algıyı da test ediyor.