100 Kişiden Sadece 1'İ Doğru Cevap Verebiliyor! Görselde Kaç Tane Üçgen Bulunuyor?

Görsellerle zihin egzersizi yapmak, beyninizi zorlamanın en eğlenceli yollarından biri. Son zamanlarda viral hale gelen bir görsel, katılımcılardan basit gibi görünen bir görevi tamamlamalarını istiyor: Görseldeki üçgenlerin sayısını bulmak!

Ancak göründüğü kadar kolay olmayan bu soru, insanların yalnızca %1'inin doğru cevap verebildiği bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor.