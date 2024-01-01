HGS Uygulaması Hacklendi!

Hakaret ve kripto para bildirimleri

Ayrıca gönderilen bildirimler ile kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü. HGS uygulaması olan kullanıcılara gönderilen bildirimlerde "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri kullanıldı.