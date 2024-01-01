14 Dakikada 100 Bin Dolarlık Hırsızlık! O Anlar Kameraya Yakalandı
14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık! O anlar kameraya yakalandı
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Gürpınar Mahallesi'nde yabancı uyruklu Y.N.'nin oturduğu binanın önüne önceki gün saat 15.30 sıralarında yüzlerinde cerrahi maske olan 3 kadın geldi.
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Kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı. Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi.
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Evin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde hırsızlığı farkeden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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