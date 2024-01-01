14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık! O anlar kameraya yakalandı

Evin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde hırsızlığı farkeden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı. Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi.

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