Kızılcık Şerbeti Yeşilçam'a Da Damga Vurdu

Günümüzün popüler isimleri, Yeşilçam'ın en ünlü aktrislerine zaman zaman benzetiliyorlar. Hele bazı isimler var ki, o sanatçıların kızları dahi annelerine bu kadar benzemez dedirtiyor. İşte sosyal medyada da ses getiren, Yeşilçam'ın ünlülerine kızı kadar benzeyen o ünlü isimler!