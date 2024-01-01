Kızılcık Şerbeti Yeşilçam'a Da Damga Vurdu
Öz kızı olsa bu kadar benzemez!
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Günümüzün popüler isimleri, Yeşilçam'ın en ünlü aktrislerine zaman zaman benzetiliyorlar. Hele bazı isimler var ki, o sanatçıların kızları dahi annelerine bu kadar benzemez dedirtiyor. İşte sosyal medyada da ses getiren, Yeşilçam'ın ünlülerine kızı kadar benzeyen o ünlü isimler!
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NEBAHAT ÇEHRE - EVRİM ALASYA
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EMEL SAYIN - BURCU BİRİCİK
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TÜRKAN ŞORAY - MELİKE İPEK YALOVA
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GÜLŞEN BUBİKOĞLU - EBRU CÜNDÜBEYOĞLU
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ITIR ESEN - AFRA SARAÇOĞLU
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NECLA NAZIR - ESRA BİLGİÇ
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SELMA GÜNERİ - MÜJDE UZMAN