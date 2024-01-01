Annesini Kaybeden Kırmızıgül: Herkese Minnettarım
Desteğini esirgemeyen herkese minnettarım
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Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir, 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.
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Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirmişti.
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"CANIM ANNEMİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM"
Annesinin bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Canım annem Faike Arık?ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii?nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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ANNESİNİ TOPRAĞA VERDİ
Annesini Diyarbakır'da toprağa veren Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarında annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, bu zor günlerinde yanında olanlara teşekkür etti.
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"DESTEĞİNİZ EN BÜYÜK TESELLİ OLDU"
Ünlü isim, paylaşımında "Annemin vefatı dolayısıyla bu zor günlerimde yanımda olan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten minnettarım. Cumhurbaşkanımız'dan ana muhalefet liderlerine, bakanlarımız ve milletvekillerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sanat ve iş dünyasındaki kıymetli dostlarımdan Diyarbakır ve Bingöl?deki hemşehrilerime kadar herkesin varlığı bize güç verdi. Acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj gönderen, çiçek yollayan, cenazemize ve mezarlığımıza kadar gelerek yanımızda olan, taziyelerimize katılan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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Kırmızıgül, sözlerine "Ayrıca basın mensuplarına, medya sektöründe emek verenlere, müzik ve sinema dünyasındaki dostlarıma bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan her birinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sizin desteğiniz, bu zor günlerde benim için en büyük teselli oldu. Teşekkür ederim" diye devam etti.
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"EN BÜYÜK GÖNÜL SIZIM"
Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, aylar önce de annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Çağın en büyük hastalığı... Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında yanında olmak durmak gerekiyor."
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Ayrıca Mahsun Kırmızıgül, 1998 yılında ?Yıkılmadım?? şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Bazencir ile birlikte kamera karşısına geçmişti.