Yeşilçam'ın 'Kötü'sü Son Haliyle Şaşırttı!
Nerden nereye dedirtti
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Yeşilçam'da canlandırdığı kötü karakterle tanınan usta oyuncu Eray Özbal'ın değişimi herkesi şaşırttı. Özbal'ın yıllar içindeki değişimi nerden nereye dedirtti.
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Eray Özbay; Sev Yeter, İsyankar, Katma Değer Şaban, Yaralı ve Kayıp Kızlar gibi birçok yapımla adını duyurmuştu.
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Hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu değişimiyle gündem oldu.
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Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Zaman insanı değiştiriyor", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Görünce tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.
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İşte Eray Özbal'ın son hali;
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