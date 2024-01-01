Yeşilçam'ın 'Kötü'sü Son Haliyle Şaşırttı!

Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Zaman insanı değiştiriyor", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Görünce tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

Eray Özbay; Sev Yeter, İsyankar, Katma Değer Şaban, Yaralı ve Kayıp Kızlar gibi birçok yapımla adını duyurmuştu.

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