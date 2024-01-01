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Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!

Uzun Zaman Sonra Setlere Geri Döndü!

Annem Ankara'nın Nazan'ı Sinem Uslu güzelliğiyle büyüledi

  1. 'Arka Sıradakiler' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sinem Öztürk Uslu, Kanal D dizisi ?Annem Ankara? ile dört yıl sonra ekranlara dönüş yaptı. Çocukları büyüttüğü için setlerden uzak kalan oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

    'Arka Sıradakiler' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sinem Öztürk Uslu, Kanal D dizisi ?Annem Ankara? ile dört yıl sonra ekranlara dönüş yaptı. Çocukları büyüttüğü için setlerden uzak kalan oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

  2. Güzel oyuncu Sinem Öztürk, ?Müslüm?, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve ?Ayla? gibi büyük gişe başarısı elde eden filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ile 2016 yılında evlendi.

    Güzel oyuncu Sinem Öztürk, ?Müslüm?, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve ?Ayla? gibi büyük gişe başarısı elde eden filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ile 2016 yılında evlendi.

  3. 2019 yılında ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucağına alan oyuncu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve oğullarıyla ilgilenen isim, ekranlara geri döndü.

    2019 yılında ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucağına alan oyuncu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve oğullarıyla ilgilenen isim, ekranlara geri döndü.

  4. Şimdilerde 'Annem Ankara' dizisinde Mehmet Günsür?ün hayat verdiği Hasan?ın yasak ilişki yaşadığı kadın 'Nazan' olarak seyirci karşısında olan Sinem Uslu, başarılı oyunculuk kariyerinin yanından sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Şimdilerde 'Annem Ankara' dizisinde Mehmet Günsür?ün hayat verdiği Hasan?ın yasak ilişki yaşadığı kadın 'Nazan' olarak seyirci karşısında olan Sinem Uslu, başarılı oyunculuk kariyerinin yanından sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

  5. 9 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen isim, 374 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarla sevenlerinden tam not alıyor. Uslu'ya, 'Yıllar geçtikçe güzelleşiyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar geliyor.

    9 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen isim, 374 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarla sevenlerinden tam not alıyor. Uslu'ya, 'Yıllar geçtikçe güzelleşiyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar geliyor.