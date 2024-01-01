Uzun Zaman Sonra Setlere Geri Döndü!

9 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen isim, 374 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladığı pozlarla sevenlerinden tam not alıyor. Uslu'ya, 'Yıllar geçtikçe güzelleşiyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar geliyor.