Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu! Eda ve Beyza gerilimi bitmiyor

'KONUŞMA KOMİKTİ'

Eda söz olarak, "Bu konuşma gerçekten çok komikti. Ben adaletli olduğum içindi. Senin yaptığın profesyonellik değildi o başka bir şeydi. Seninle benim yaptığım arasındaki farkı anlıyor. Semih'in daha çok zorluğu vardı aldığı yemekte, Şirin'e de giderken yaz beni arkadaş olarak sakın şey yapma" dedim diyerek Beyza'ya tepki gösterdi.



'SADECE KAPTAN SEÇTİM VE KÖTÜ NİYETLİ OLDUM'

Beyza, "Ben Şirin'i potaya yollamadım. Ben Şirin'i sadece kaptan seçtim ve kötü niyetli oldum. Ben çok iyi anladım neyin ne olduğunu. Siz kendi aranızda düşünmüyorsunuz ama ben yapınca düşünüyorsunuz" diyerek kendini savundu.