Masterchef'te 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Eda Ve Beyza Gerilimi Bitmiyor
Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu! Eda ve Beyza gerilimi bitmiyor
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Semih, "Elimizden geleni yapacağız. 4 kaptanlık yaptım daha önce hiçbir oyunu bu kadar istemedim. Bu oyunu o kadar çok istiyorum ki %500'ümü koyacağım ortaya. Haftayı galip bir şekilde kapatmak istiyorum. 2024 sezonunun son takım oyununun kaptanları olarak hafta başında demiştik, güzel bir yarış oldun diye, şu anda öyle gidiyor." dedi.
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'EDA'NIN SEÇENEĞİ VARDI'
Beyza, Şirin'e soru sormak için söz aldı. Beyza, "Benim aldığım kararlarda hep kötü niyet aradı ki ben potaya yollamadım, kaptan olarak seçtim. Eda'nın seçeneği vardı. İstese Semih'e oy verirdi ama vermedi. Ben Şirin'e sormak istiyorum. Benim kararlarımda kötü niyet arıyorsun Eda da neden aramıyorsun?" ifadelerini kullandı.
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'SEMİH'İN YEMEĞİ BENİM YEMEĞİMDEN DAHA ZORDU'
Şirin, "Eda'nın benim gibi profesyonelce baktığını biliyorum, Semih'in yemeği benim yemeğimden daha zordu. Ben de olsa beni yazardım." cevabını verdi.
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'KONUŞMA KOMİKTİ'
Eda söz olarak, "Bu konuşma gerçekten çok komikti. Ben adaletli olduğum içindi. Senin yaptığın profesyonellik değildi o başka bir şeydi. Seninle benim yaptığım arasındaki farkı anlıyor. Semih'in daha çok zorluğu vardı aldığı yemekte, Şirin'e de giderken yaz beni arkadaş olarak sakın şey yapma" dedim diyerek Beyza'ya tepki gösterdi.
'SADECE KAPTAN SEÇTİM VE KÖTÜ NİYETLİ OLDUM'
Beyza, "Ben Şirin'i potaya yollamadım. Ben Şirin'i sadece kaptan seçtim ve kötü niyetli oldum. Ben çok iyi anladım neyin ne olduğunu. Siz kendi aranızda düşünmüyorsunuz ama ben yapınca düşünüyorsunuz" diyerek kendini savundu.
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TAKIM OYUNU
MasterChef 2024'ün son takım oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.
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ELEME ADAYI
Haftanın 3. eleme adayı Alper oldu