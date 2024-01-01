Yıllarca Bu Zararını Bilmeden Yemişiz
Tahin ve pekmez karışımının bilinmeyen etkisi
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Kış mevsimi geldiğinde genellikle kahvaltı sofralarında yerini alan ve her öğün tüketile bilen doğal enerji verici karışımlardan biri olan tahin ve pekmezin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Ancak tahin ve pekmez karıştırılarak tüketildiğinde faydaları etkisiz hale gelebiliyor.
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden tahin ve pekmez, lezzetlerinin yanı sıra sağlığa sundukları faydalarla da dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu doğal ikilinin düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücuda enerji verdiğini belirtiyor.
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Susam tohumundan elde edilen tahin, yüksek oranda kalsiyum ve protein içeriyor. Kemik sağlığını destekleyen bu besin, aynı zamanda cilt ve saç sağlığı için de faydalı.
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Antioksidan özellikleriyle öne çıkan tahin, hücre yenilenmesine katkı sağlıyor ve vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyor.
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Üzüm, dut veya keçiboynuzundan yapılan pekmez, demir açısından oldukça zengin. Özellikle kansızlık sorunu yaşayanlar için etkili bir çözüm sunuyor. Kan yapıcı özelliğiyle bilinen pekmez, aynı zamanda vücudun enerji ihtiyacını karşılamada yardımcı oluyor.
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Tahin ve pekmez bir araya geldiğinde, hem lezzet hem de fayda açısından etkilerini katlıyor. Kalsiyum ve demirin bir arada alınmasını sağlayan bu karışım, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde karşılıyor. Ancak tahin ve pekmezi birlikte tüketmek bazı sorunlara da yol açabiliyor.
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Uzmanlar tahin ve pekmezin tüketilmesinde bir sakınca olmamasına rağmen bu iki sağlıklı besinin yanlış tüketildiğine dikkat çekerek tahin ve pekmez tüketmeyi seven herkesi uyardı. Tahin ve pekmez tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.
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Tahin ve pekmezin tüketimi ile ilgili yapılan bu hata ise iki sağlıklı besinin faydalarından bir arada yararlanma isteği sonucu ortaya çıkıyor. Tahin ve pekmezin içerdiği kalsiyum ve demir karıştırılarak tüketildiğine tepkimeye girebiliyor ve bu da iki besinin faydalarını da sıfırlayabiliyor.
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Tahin yağ bakımından zengin iken pekmez şeker bakımından zengindir. Bu da birlikte tüketilmeleri halinde faydaları etkisiz hale geleceğinden vücuda sadece yağ ve şeker alımına neden oluyor. Tahin ve pekmezin bir arada tüketilmesi kilo alımını artırabilir ve kan şekerinin yükselmesine neden olabilir.
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Ayrıca tahin ve pekmez karışımı hem şeker hem de yağ içeriği bulunduğundan şişkinliğe neden olabilir. Sağlık açısından olumsuz etkileri nedeniyle tahin ve pekmez karışımını tüketmemek gerekiyor. Bunun yerine tahini yoğurt ile karıştırıp içerisine bal ya da reçel ekleyebilirsiniz.