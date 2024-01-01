Öğretmen Ve Müdür Şiddetiyle Felç Kalan Gence Veda!

'MÜDÜR, 12 YILLIK CEZANIN 4 YILINI YATTI'' Çocuğunun dayak yediğini fark ettiğinde bütün ailelere gidip uyarılarda bulunduklarını belirten anne Mahinur Akkaş, "Bunu biz yaşadık. Kimse yaşamadı. 31 yıl boyunca biz yanındaydık. Elimizden geleni yaptık. O zamanlar gençtik. Sürekli yanında oldum. Evladım elimden kayıp gitti. Müdüre 12 yıl ceza verdiler. Bu sürecin sadece 4 yılını yattı. Daha sonra iş verdiler ona. Sabah işe gitti akşamına çıktı. Bu ona ödül oldu. Biz o zamanlar diğer ailelere uyarılarda bulunduk. 'Dikkat edin' dedik. 'Öğretmenler çocukları dövüyor' dedik. Dikkatli olmalarını istedik. Birçok kişi, bu kişilerden şikayetçi oldu. Öğretmenler, çocukları hep dövdü. Biz çocuğumuza hep baktık, yanında durmaya çalıştık. Her işine koştuk, yanında durduk. Ama bugün son yolculuğuna uğurluyoruz" diye konuştu.