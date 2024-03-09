2024 Yılında Hayatını Kaybeden Ünlüler

"Ezel", "Güz Gülleri", "Abuzer Kadayıf", "Acı Hayat", "Böyle Bitmesin" ve "Veda" adlı yapımların da aralarında olduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tekin Temel, 23 Ekim 2024 tarihinde 56 yaşındayken vefat etti.