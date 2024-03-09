2024 Yılında Hayatını Kaybeden Ünlüler
Bu yıl vefat haberleriyle kalplerimizde hüzün bırakan isimleri bir araya getirdik...
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2024 yılına veda ederken gündeme gelen sayısız an ve olaya şahitlik ettik. Özellikle sanat dünyasından gelen bazı üzücü haberler, yüreklere dokundu. Bu yıl vefat haberleriyle kalplerimizde hüzün bırakan isimleri bir araya getirdik...
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Aralarında Kara Murat ve Malkoçoğlu'nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde rol alan 90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle 9 Mart 2024 tarihinde İstanbul'da evinde hayatını kaybetti.
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te ABD'nin Miami kentindeki evinde hastalığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi.
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Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 29 Temmuz 2024'te 76 yaşında vefat etti.
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil, bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek 4 Haziran 2024 tarihinde vefat etti.
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Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığı ardından 2 Nisan 2024 tarihinde 88 yaşındayken hayatını kaybetti.
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Usta tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan, 86 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti.
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"Avrupa Yakası" ve "Seksenler" başta olmak üzere pek çok başarılı projeyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim 2024 günü yaşamını yitirdi.
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1970'lerde rol aldığı Yeşilçam filmleriyle, "Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" olarak adını duyuran Bahar Öztan, 21 Mart 2024 tarihinde yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki oyuncu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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Şarkıcı, yönetmen, besteci, söz yazarı ve fotoğrafçı Metin Arolat, 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı esnada fenalaşarak 52 yaşında hayatını kaybetti.
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"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde oynadığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin, 27 Ağustos 2024'te 79 yaşında hayatını kaybetti.
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Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te kalp krizi sonucu 60 yaşındayken vefat etti.
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Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalı Hüseyin" karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Ergin Duru, 21 Ocak 2024 tarihinde yaşamını yitirdi.
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Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Yüksel Uzel, 7 Ocak 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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Ünlü tiyatrocu Genco Erkal, 31 Temmuz 2024 tarihinde kan kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024'te Cihangir'deki evinde 81 yaşında hayatını kaybetti.
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Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Survivor eski yarışmacısı ve Anadolu Ateşi baş dansçısı Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 tarihinde 49 yaşında vefat etti.
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Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 14 Mayıs 2024 tarihinde 84 yaşında hayatını kaybetti.
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"Ezel", "Güz Gülleri", "Abuzer Kadayıf", "Acı Hayat", "Böyle Bitmesin" ve "Veda" adlı yapımların da aralarında olduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tekin Temel, 23 Ekim 2024 tarihinde 56 yaşındayken vefat etti.
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"Tabutta Rövaşata", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç." gibi yapımlarla adından söz ettiren 72 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, 29 Mayıs 2024'te yaşamını yitirdi.
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Bu sanatçılar eserleri ve sanatlarıyla bizlere miras bıraktıkları değerlerle ilham vermeye ve anılmaya devam edecekler...