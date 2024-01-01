2025'Te Emekli Olacaklar Dikkat!

Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Benzine 98 kuruş zam geldi
Benzine 98 kuruş zam geldi
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?

2025'Te Emekli Olacaklar Dikkat!

Maaşlarda fark ortaya çıktı

  1. 2025'te emeklilik dilekçesi verecek olanlara daha düşük maaş bağlanacak. Bu durumun nedeni maaş bağlama katsayısının bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanması...

    2025'te emeklilik dilekçesi verecek olanlara daha düşük maaş bağlanacak. Bu durumun nedeni maaş bağlama katsayısının bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanması...

  2. Emeklilik hesaplamasında prim gün sayısı ve aylık ortalama kazanç belirleyici. Ancak bunların yanında güncelleme katsayısını etkileyen 3 faktör daha var. Bir önceki yılın büyüme hızı, enflasyonu ve emeklilere yapılan bileşik zam rakamı.

    Emeklilik hesaplamasında prim gün sayısı ve aylık ortalama kazanç belirleyici. Ancak bunların yanında güncelleme katsayısını etkileyen 3 faktör daha var. Bir önceki yılın büyüme hızı, enflasyonu ve emeklilere yapılan bileşik zam rakamı.

  3. Emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin maaşı; 2023 sonundaki yüzde 4,5?lik büyüme hızı, yüzde 64,77?lik enflasyon ve emeklilere yapılan yüzde 86,16?lık zamma göre hesaplanacak.

    Emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin maaşı; 2023 sonundaki yüzde 4,5?lik büyüme hızı, yüzde 64,77?lik enflasyon ve emeklilere yapılan yüzde 86,16?lık zamma göre hesaplanacak.

  4. Dilekçesini 2025'te verecek olacaklar ise 2024'ün daha düşük büyüme hızı ve yüzde 44 civarında beklenen yıl sonu enflasyon rakamına göre hesaplanan maaşı alacak.

    Dilekçesini 2025'te verecek olacaklar ise 2024'ün daha düşük büyüme hızı ve yüzde 44 civarında beklenen yıl sonu enflasyon rakamına göre hesaplanan maaşı alacak.

  5. Ntv'de yer alan habere göre TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, memurlar için böyle bir farkın söz konusu olmadığını dile getirip "Kamu ve özel sektör işçisi için bu fark ortaya çıkar." dedi.

    Ntv'de yer alan habere göre TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, memurlar için böyle bir farkın söz konusu olmadığını dile getirip "Kamu ve özel sektör işçisi için bu fark ortaya çıkar." dedi.

  6. Kılıç, enflasyonun yaratmış olduğu durumla birlikte 2025'teki aylıkların yaklaşık yüzde 30 civarında 2024 yılına göre daha düşük olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

    Kılıç, enflasyonun yaratmış olduğu durumla birlikte 2025'teki aylıkların yaklaşık yüzde 30 civarında 2024 yılına göre daha düşük olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.