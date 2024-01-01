İşte Doğal Grip İlacı Tarifi...

Yapılışı:

-Taze zencefili soyun ve dilim dilim doğrayın.

-Mandalinaları soyun ve beyaz kısımlarını ayırın.

-Tüm malzemeleri blendera alın, bir su bardağı su ekleyin ve 1-2 dakika boyunca püre haline gelene kadar karıştırın.

-Karışımı süzgeçten geçirin ve suyu süzün. Posasını atın.

-Elde ettiğiniz meyve suyuna, 1 adet limon ve 1 adet portakalın suyunu sıkın.

-Toz zerdeçal ve karabiberi ekleyip karıştırın.

-Hazırladığınız karışımı shot şişelerine paylaştırın.

-Buzdolabında muhafaza edin ve üç gün içinde tüketin.