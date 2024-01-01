İşte Doğal Grip İlacı Tarifi...
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Modern yaşamın koşturmacasında, enerjisini yüksek tutmak isteyenlerin doğal çözümler aradığı bir gerçek. İşte tam da bu noktada "ginger shot" devreye giriyor.
Zencefilin bağışıklık güçlendirici ve enerji verici etkisiyle hazırlanan bu karışım, gününüzü çok daha zinde geçirmenizi sağlayabilir.
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GİNGER SHOT NEDİR?
Ginger shot, taze zencefilin yoğun bir şekilde kullanıldığı, küçük miktarlarda tüketilen bir içecektir. İçeriğindeki zencefilin doğal faydaları sayesinde, güne başlarken ya da yorgun hissettiğinizde enerjinizi artırmak için ideal bir çözümdür.
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FAYDALARI NELERDİR?
Bağışıklık Sistemi Desteği: Zencefil, güçlü antioksidan özelliklere sahip olup, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir.
Enerji Verici Etki: Doğal bir uyarıcı olarak, zencefil vücudu harekete geçirir, böylece günün her anında kendinizi enerjik hissedersiniz.
Sindirim Sistemi Desteği: Zencefil, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırarak, şişkinlik ve gaz sorunlarını hafifletir.
Anti-inflamatuar Özellik: Zencefilin iltihap önleyici etkileri, vücuttaki ağrıları ve rahatsızlıkları azaltabilir.
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GİNGER SHOT NASIL HAZIRLANIR?
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ginger shot tarifi şöyle:
Ginger Shot Tarifi
Malzemeler:
-Avuç içi kadar taze zencefil
-3 adet mandalina
-1 adet portakal
-1 adet limon
-1 su bardağı su
-1 çay kaşığı toz zerdeçal
-Yarım çay kaşığı karabiber
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Yapılışı:
-Taze zencefili soyun ve dilim dilim doğrayın.
-Mandalinaları soyun ve beyaz kısımlarını ayırın.
-Tüm malzemeleri blendera alın, bir su bardağı su ekleyin ve 1-2 dakika boyunca püre haline gelene kadar karıştırın.
-Karışımı süzgeçten geçirin ve suyu süzün. Posasını atın.
-Elde ettiğiniz meyve suyuna, 1 adet limon ve 1 adet portakalın suyunu sıkın.
-Toz zerdeçal ve karabiberi ekleyip karıştırın.
-Hazırladığınız karışımı shot şişelerine paylaştırın.
-Buzdolabında muhafaza edin ve üç gün içinde tüketin.