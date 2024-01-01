Bel Ağrılarına Son!
Bel ağrısını geçiren sıcak lahana yöntemi
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Lahana yapraklarının bel ağrısına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Kişinin hareket yeteneğini kısıtlayan bel ağrısını geçiren lahana sarması yöntemi televizyonlarda hatta sosyal medyada son günlerde çok fazla dolaşıyor. Peki Bel ağrısını geçiren sıcak lahana yöntemi nasıl yapılır?
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Hayatımızın bir döneminde bel ağrısına hepimiz maruz kalabiliyoruz. Bel ağrısı günlük hayatı olumsuz etkileyen, hayat kalitesini düşüren rahatsız edici bir durum. Ancak nedeni ne olursa olsun bütün bel ağrıları ciddiye alınmalıdır. Çünkü zamanında tedavi edilmeyen bel ağrıları sonradan başınıza daha büyük işler açabilir.
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Bel ağrılarının %85 - 90'ının sebebi mekanik bel ağrısıdır. Mekanik bel ağrısı omurgada herhangi bir problem olmadan bel kaslarından kaynaklanan ağrılara verilen isimdir. Modern teknolojiyle birlikte bireylerin hayatlarını idame ettirirken yaptığı yanlışlar günümüzde bel ağrısı insidansını arttırmıştır.
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Son günlerde bel ağrılarına iyi gelen ve eski çağlardan beri aslında yapılan bir lahana yöntemi dolaşıyor.
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Lahana yaprakları eski çağlardan beri doğal bir ağrı kesici olarak kullanılır. Bel ağrısına da iyi gelen lahana yaprağını bir tencere kaynamış suyun içerisinde birkaç dakika kaynatın.
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Daha sonra yaprakları süzün ve bir tülbente sarıp ağrıyan bölgeye kompres yapın. Bu uygulamayı yarım saat yaparsanız ağrınız geçecektir.
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Ayrıca lahana yapraklarını süt içerisinde kaynatıp macun kıvamına getirin.
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Daha sonra bu karışımı ağrıyan bölgeye sürüp otuz dakika boyunca bekletin. Bu uygulamayı haftada üç defa yapabilirsiniz.