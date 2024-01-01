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İşte Kadir İnanır'ın Son Durumu!

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Jülide Kural'dan açıklama geldi.

  1. Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

    Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

  2. SON HALİ ORTAYA ÇIKTI 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

    SON HALİ ORTAYA ÇIKTI 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

  3. Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden İnanır'ı ziyaret etmişti. O anları paylaşan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır?ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden İnanır'ı ziyaret etmişti. O anları paylaşan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır?ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

  4. KURAL PAYLAŞTI Son hali ortaya çıkan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Jülide Kural'dan açıklama geldi.

    KURAL PAYLAŞTI Son hali ortaya çıkan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Jülide Kural'dan açıklama geldi.

  5. "TÜM ZORLUKLARA İNAT KADİR GÜÇLÜ" "Kadir İnanır'ı seven ve merak edenlere" diye söze başlayan Jülide Kural, "Kadir 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi için bir kurumda kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere kuruma dönüş planladık şimdilik. Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman, sabır, mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima. Ve bir gün yakında eminim kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini O güne kadar mücadeleye devam" dedi.

    "TÜM ZORLUKLARA İNAT KADİR GÜÇLÜ" "Kadir İnanır'ı seven ve merak edenlere" diye söze başlayan Jülide Kural, "Kadir 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi için bir kurumda kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere kuruma dönüş planladık şimdilik. Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman, sabır, mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima. Ve bir gün yakında eminim kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini O güne kadar mücadeleye devam" dedi.