İşte Kadir İnanır'ın Son Durumu!

"TÜM ZORLUKLARA İNAT KADİR GÜÇLÜ" "Kadir İnanır'ı seven ve merak edenlere" diye söze başlayan Jülide Kural, "Kadir 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi için bir kurumda kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere kuruma dönüş planladık şimdilik. Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman, sabır, mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak daima. Ve bir gün yakında eminim kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini O güne kadar mücadeleye devam" dedi.