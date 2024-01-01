Kış Aylarının Vazgeçilmezi 2 Bin 500 TL!

Fiyatların yüksek olmasına rağmen ıhlamur satışlarının devam ettiğine değinen aktar Murat Amanvermez, ?Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor