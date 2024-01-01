Tatlıses'ten Kızı Dilan Çıtak'ı Çıldırtacak Evlat Açıklaması!

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz yıllarda oğlu Ahmet Tatlıses'le bir küslük yaşamış bu yıl da, kızı Dilan Çıtak'la arasına kara kedi girmişti. Sağlık açısından birçok zor dönemi geride bırak İbrahim Tatlıses, son yaptığı evlat açıklamasıyla akıllara, kızı Dilan Çıtak'ı getirdi.