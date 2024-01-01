Tatlıses'ten Kızı Dilan Çıtak'ı Çıldırtacak Evlat Açıklaması!
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ı çıldırtacak evlat açıklaması!
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İbrahim Tatlıses geçtiğimiz yıllarda oğlu Ahmet Tatlıses'le bir küslük yaşamış bu yıl da, kızı Dilan Çıtak'la arasına kara kedi girmişti. Sağlık açısından birçok zor dönemi geride bırak İbrahim Tatlıses, son yaptığı evlat açıklamasıyla akıllara, kızı Dilan Çıtak'ı getirdi.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, ünlü prodüktör Polat Yağcı'nın doğum günü etkinliğine katıldı. Gecede oldukça duygulanan sanatçı, itiraf dolu bir açıklamada bulundu.
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AMAN DİLAN ÇITAK DUYMASIN
"Ben hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum." diyen Tatlıses, "Beni açtı. Arabanın içinde bile söyleyemiyordum düşünün... Beni hayata bağışladı. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum Polat. Evladımsın..." yorumunda bulundu.
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Bu sözler akıllara, sanatçının bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak'ı getirdi. Çıtak'ın bu sözleri duyduğunda, babasına iyiden iyiye gönül koyabileceği düşünülmeye başlandı.