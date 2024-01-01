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Masterchef'te İlk 6'Ya Kalan Birinci İsim Belli Oldu!

Kıran kırana mücadele

  1. Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in kaşık almış tabağı 'Ormanda İlkbahar' istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

    Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in kaşık almış tabağı 'Ormanda İlkbahar' istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

  2. Erim yarışmaya veda eden Alper'le ilgili, "Bu zamana kadar tanıdığım en garip, en farklı, en güzel adamlardan biri. Masterchef'in bana kattığı en değerli adamların başında geliyor. Alper'i çok seviyorum. Birlikte çok destekleyerek devam ettik. Çok güzel projelerle karşımıza çıkacak." dedi.

    Erim yarışmaya veda eden Alper'le ilgili, "Bu zamana kadar tanıdığım en garip, en farklı, en güzel adamlardan biri. Masterchef'in bana kattığı en değerli adamların başında geliyor. Alper'i çok seviyorum. Birlikte çok destekleyerek devam ettik. Çok güzel projelerle karşımıza çıkacak." dedi.

  3. MASTERCHEF'E HASAN BİLTEKİN KONUK OLDU<p> Masterchef'in önceki kaşık almış yarışmacılarından Hasan Biltekin yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Hasan'ın önceki yarışmalarda kaşık aldığı tabaklardan 'Ormanda İlkbahar'ı yaptı.

    MASTERCHEF'E HASAN BİLTEKİN KONUK OLDU

    Masterchef'in önceki kaşık almış yarışmacılarından Hasan Biltekin yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılar Hasan'ın önceki yarışmalarda kaşık aldığı tabaklardan 'Ormanda İlkbahar'ı yaptı.

  4. İlk etapta en düşük puanı alan Semih, "İlk oyun benim oyunum değildi. Elimden geleni yapacağım" dedi.

    İlk etapta en düşük puanı alan Semih, "İlk oyun benim oyunum değildi. Elimden geleni yapacağım" dedi.

  5. En yüksek puanı alan Beyza, "Performansımın en iyisini vermeye çalışacağım. Bir hafta yaratıcılık oynamayacağız. Belki de en iyi tabağımı ikinci turda veririm" şeklinde konuştu.<p><p>İKİNCİ TUR<p> Şefler ikinci turda yarışmacılardan yaratıcılık tabakları bekledi. Yarışmacılara kuzu kulağı ve isot salçası verildi.

    En yüksek puanı alan Beyza, "Performansımın en iyisini vermeye çalışacağım. Bir hafta yaratıcılık oynamayacağız. Belki de en iyi tabağımı ikinci turda veririm" şeklinde konuştu.

    İKİNCİ TUR

    Şefler ikinci turda yarışmacılardan yaratıcılık tabakları bekledi. Yarışmacılara kuzu kulağı ve isot salçası verildi.

  6. KAZANAN İSİM BEYZA<p> MasterChef Türkiye 2024?ün ilk beyaz ceketini alan isim Beyza oldu.

    KAZANAN İSİM BEYZA

    MasterChef Türkiye 2024?ün ilk beyaz ceketini alan isim Beyza oldu.