Bugün Okullar Tatil Mi?

ARTVİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Artvin'de il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten konuya dair açıklama geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." Açıklamada merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.