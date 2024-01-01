D Vitamini Eksikliğinin En Büyük Belirtisi

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR? Güneş ışığına maruz kalmak, D vitamini üretimi için en etkili yöntemlerden biridir. Cilt, güneş ışığına maruz kaldığında, D vitamini sentezlemeye başlar ancak bu süreçten yeterli fayda sağlamak için haftada birkaç kez, genellikle 10-30 dakika boyunca doğrudan güneşe çıkmak yeterli olabilir. Güneş ışığına ne kadar süreyle maruz kalınması gerektiği, cilt tipi, yaş ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlıdır. D vitamini eksikliği olan bireyler, besinlerle de D vitamini alabilirler. Balık yağı, somon, ton balığı, sardalya, yumurta sarısı gibi gıdalar D vitamini açısından zengindir. Bu listeye süt, portakal suyu ve tahıllar da eklenebilir.