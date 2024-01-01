D Vitamini Eksikliğinin En Büyük Belirtisi
haftalar sonra sinyal veriyor...
-
New York Post'a konuşan ABD'li uzman, birçok kişinin D vitamini seviyelerinin düşük olduğunu ve kan testi yapılmadan eksikliğin belirlenmesinin, oldukça zor olduğunu söyledi.
-
D vitamini eksikliği belirtilerinin genellikle uzun bir sürenin ardından ortaya çıktığını belirten Stephanie Schiff, ''D vitamini, vücudun kalsiyum ve fosfor emilimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu bir vitamindir. Bu nedenle eksikliği, kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir'' dedi.
-
Yetersiz D vitamini alımının, kemik yumuşaması ve osteomalazi gibi hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Schiff, kas ağrıları ve seğirmelerinin de D vitamini eksikliğinin belirtisi olabileceğini ifade etti. Schiff, ''Kas seğirmeleri çoğu zaman susuz kalmaktan kaynaklansa da, bazen düşük D vitamini seviyelerine de işaret edebilir'' şeklinde konuştu.
-
Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları gibi ağız sağlığı problemlerinin de D vitamini eksikliğinin belirtisi olabileceğini söyleyen Schiff, bu belirtilere saç dökülmelerinin eklenebileceğini de belirtti. Özellikle, telogen effluvium (strese bağlı saç dökülmesi) ve androgenetik alopesi (desenli saç dökülmesi) gibi durumların D vitamini eksikliği ile bağlantılı olduğu biliniyor. 2020 yılında yapılan bir araştırma, trikotillomani (kişinin saçlarını yolma hastalığı) ile D vitamini eksikliği arasında bir ilişki keşfetti.
-
D vitamini eksikliğinin vücuda bir diğer etkisi ise yorgunluk. Schiff, D vitamini seviyelerinin düşük olmasının uyku düzenini bozabileceğini çünkü bu vitaminin, melatonin üretimini düzenleyen hormonlar üzerinde rolü olduğunu söyledi. Araştırmalar, D vitamininin iştahı düzenleyen leptin hormonu üzerinde de rol oynadığını ve eksikliğinin, açlık sinyallerini bozabileceğini ortaya koyuyor.
-
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR? Güneş ışığına maruz kalmak, D vitamini üretimi için en etkili yöntemlerden biridir. Cilt, güneş ışığına maruz kaldığında, D vitamini sentezlemeye başlar ancak bu süreçten yeterli fayda sağlamak için haftada birkaç kez, genellikle 10-30 dakika boyunca doğrudan güneşe çıkmak yeterli olabilir. Güneş ışığına ne kadar süreyle maruz kalınması gerektiği, cilt tipi, yaş ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlıdır. D vitamini eksikliği olan bireyler, besinlerle de D vitamini alabilirler. Balık yağı, somon, ton balığı, sardalya, yumurta sarısı gibi gıdalar D vitamini açısından zengindir. Bu listeye süt, portakal suyu ve tahıllar da eklenebilir.