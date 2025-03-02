2025 Oscar Ödülleri Kısa Listesi Açıklandı
Oscar adayları 17 Ocak'ta açıklanacak. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97?ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri?nin sunucusu ABD?li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.
İşte 2025 Oscar Ödülleri kısa listesi...
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EN İYİ BELGESEL
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EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
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EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
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EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
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EN İYİ ORİJİNAL FİLM ŞARKISI
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EN İYİ SES
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EN İYİ GÖRSEL EFEKT
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EN İYİ KISA ANİMASYON
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