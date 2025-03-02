2025 Oscar Ödülleri Kısa Listesi Açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97?ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri?nin sunucusu ABD?li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.

İşte 2025 Oscar Ödülleri kısa listesi...