Masterchef'te İlk 6'Ya Kalan İkinci İsim Belli Oldu!

Erim, "Beyza'yı tebrik ediyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ben kendime kızgınım sadece. Bir puanla kaçırdığım için sonuçta rakibiz burada arkadaşta olsak ama onun çıkmasına ekstra sevindim. Onun dışında tarih tekerrürden ibaret mi bilmiyorum ama Masterchef yolculuğunda hep ikinci oluyordum güzel bir hafta bizimle olsun" ifadelerini kullandı.