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Masterchef'te İlk 6'Ya Kalan İkinci İsim Belli Oldu!

Kıran kırana mücadele

  1. İlk 6'ya giren ilk isim olan Beyza, "Mutluyum ama arkadaşlarımın da çıkmasını isterim. Erim ile son ikiye kaldık, hem mutlu oldum hem üzüldüm. Kazandığımda böyle çok ekstra sevinemiyorum karşı taraf yanlış anlamasın diye yoksa mutluyum" dedi.

    İlk 6'ya giren ilk isim olan Beyza, "Mutluyum ama arkadaşlarımın da çıkmasını isterim. Erim ile son ikiye kaldık, hem mutlu oldum hem üzüldüm. Kazandığımda böyle çok ekstra sevinemiyorum karşı taraf yanlış anlamasın diye yoksa mutluyum" dedi.

  2. Mehmet Şef,'Yaprakları kızarttın şoka girdim gerçekten' deyince Eda da, "Yaprakların görüntüsü öyle olsun diye yaptım onu, ben çiğ bir şekilde yapmak istemedim. Şeffaf dokusunu vermek istedim, kurumuş bir yaprak olması için ben tabağımdan memnumum" cevabını verdi.

    Mehmet Şef,'Yaprakları kızarttın şoka girdim gerçekten' deyince Eda da, "Yaprakların görüntüsü öyle olsun diye yaptım onu, ben çiğ bir şekilde yapmak istemedim. Şeffaf dokusunu vermek istedim, kurumuş bir yaprak olması için ben tabağımdan memnumum" cevabını verdi.

  3. Erim, "Beyza'yı tebrik ediyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ben kendime kızgınım sadece. Bir puanla kaçırdığım için sonuçta rakibiz burada arkadaşta olsak ama onun çıkmasına ekstra sevindim. Onun dışında tarih tekerrürden ibaret mi bilmiyorum ama Masterchef yolculuğunda hep ikinci oluyordum güzel bir hafta bizimle olsun" ifadelerini kullandı.

    Erim, "Beyza'yı tebrik ediyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ben kendime kızgınım sadece. Bir puanla kaçırdığım için sonuçta rakibiz burada arkadaşta olsak ama onun çıkmasına ekstra sevindim. Onun dışında tarih tekerrürden ibaret mi bilmiyorum ama Masterchef yolculuğunda hep ikinci oluyordum güzel bir hafta bizimle olsun" ifadelerini kullandı.

  4. Masterchef'in eski yarışmacılardan Metin Yavuz'un kaşık almış tabağı 'Soğanlama'yı yaptılar.

    Masterchef'in eski yarışmacılardan Metin Yavuz'un kaşık almış tabağı 'Soğanlama'yı yaptılar.

  5. GÜNÜN EN İYİSİ<br> Masterchef'te ceket yarışında ilk altıya kalan ikinci isim Kerem oldu.

    GÜNÜN EN İYİSİ
    Masterchef'te ceket yarışında ilk altıya kalan ikinci isim Kerem oldu.