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Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı! Küs Kızından İlk Paylaşım

Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan babasıyla ilgili ilk paylaşım

  1. Muğla'daki tedavilerinin ardından Antalya'ya sevk edilen 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor. <p> Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin eşliğinde hastaneye götürülen Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.

    Muğla'daki tedavilerinin ardından Antalya'ya sevk edilen 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisine devam ediliyor.

    Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin eşliğinde hastaneye götürülen Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.

  2. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

    Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

  3. FERDİ TAYFUR'UN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?<p> Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.<p>Gözalıcı, şu sözleri paylaştı:<p> ''Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir''

    FERDİ TAYFUR'UN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

    Gözalıcı, şu sözleri paylaştı:

    ''Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir''

  4. KIZI TUĞÇE TAYFUR'DAN İLK PAYLAŞIM<p> Usta sanatçının küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Instagram'dan açıklama yaptı.<p>Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<p> ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun''

    KIZI TUĞÇE TAYFUR'DAN İLK PAYLAŞIM

    Usta sanatçının küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Instagram'dan açıklama yaptı.

    Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun''

  5. SON SAĞLIK DURUMU NASIL? Ferdi Tayfur'un basın danışmanı, aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Antalya'da hastanede tedaviye alınan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. <p> Gözalıcı açıklamasında, 'Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir' ifadelerine yer verdi.

    SON SAĞLIK DURUMU NASIL? Ferdi Tayfur'un basın danışmanı, aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Antalya'da hastanede tedaviye alınan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Gözalıcı açıklamasında, 'Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir' ifadelerine yer verdi.