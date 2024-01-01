8 Günlüğüne Gittiler, 8 Aydır Mahsurlar!

DEVİR TESLİM TÖRENİ ŞART Wilmore ve Williams'ın geri dönüş yolculuğunu gerçekleştirebilmesi için uzay istasyonuna yeni bir mürettebatın gitmesi gerekiyor. NASA, salı günü astronotların ancak "tesiste devam eden bilimsel çalışma ve bakım işlemlerinde daha iyi bir geçiş" için öğrenilen bilgilerin yeni gelen mürettebatla paylaşılmasını sağlayacak "devir teslim döneminden" sonra ayrılabileceğini söyledi.