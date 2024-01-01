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8 Günlüğüne Gittiler, 8 Aydır Mahsurlar!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki astronotunun dönüşünün daha da ertelenerek en erken mart sonunda gerçekleşeceğini duyurdu.

  1. MART AYIA KADAR ERTELENDİ Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, NASA'nın salı günü yaptığı duyuruya göre en azından mart ayının sonuna ertelendi.

    MART AYIA KADAR ERTELENDİ Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, NASA'nın salı günü yaptığı duyuruya göre en azından mart ayının sonuna ertelendi.

  2. BOEING'DE ART ARDA KRİZLER Boeing'e ait Starliner uzay aracında fırlatma öncesi, sırasında ve sonrasında sorunlar yaşandığı için NASA, astronotları başlangıçta planladığı süre zarfında Dünya'ya geri getiremedi.

    BOEING'DE ART ARDA KRİZLER Boeing'e ait Starliner uzay aracında fırlatma öncesi, sırasında ve sonrasında sorunlar yaşandığı için NASA, astronotları başlangıçta planladığı süre zarfında Dünya'ya geri getiremedi.

  3. SPACEX DE YARDIM EDEMEDİ SpaceX'in bir kurtarma görevinde sorunlar yaşanması üzerine, eylül ayında Falcon 9 roketlerinin yere indirilmesi gerekmişti. Başlangıçta yeni mürettebatı uçurmak için farklı bir SpaceX kapsülü düşünülmüştü ancak NASA, en iyi seçeneğin yeni aracı beklemek olduğuna karar vermişti.

    SPACEX DE YARDIM EDEMEDİ SpaceX'in bir kurtarma görevinde sorunlar yaşanması üzerine, eylül ayında Falcon 9 roketlerinin yere indirilmesi gerekmişti. Başlangıçta yeni mürettebatı uçurmak için farklı bir SpaceX kapsülü düşünülmüştü ancak NASA, en iyi seçeneğin yeni aracı beklemek olduğuna karar vermişti.

  4. DEVİR TESLİM TÖRENİ ŞART Wilmore ve Williams'ın geri dönüş yolculuğunu gerçekleştirebilmesi için uzay istasyonuna yeni bir mürettebatın gitmesi gerekiyor. NASA, salı günü astronotların ancak "tesiste devam eden bilimsel çalışma ve bakım işlemlerinde daha iyi bir geçiş" için öğrenilen bilgilerin yeni gelen mürettebatla paylaşılmasını sağlayacak "devir teslim döneminden" sonra ayrılabileceğini söyledi.

    DEVİR TESLİM TÖRENİ ŞART Wilmore ve Williams'ın geri dönüş yolculuğunu gerçekleştirebilmesi için uzay istasyonuna yeni bir mürettebatın gitmesi gerekiyor. NASA, salı günü astronotların ancak "tesiste devam eden bilimsel çalışma ve bakım işlemlerinde daha iyi bir geçiş" için öğrenilen bilgilerin yeni gelen mürettebatla paylaşılmasını sağlayacak "devir teslim döneminden" sonra ayrılabileceğini söyledi.

  5. Mahsur kalan astronotların daha önce şubat sonuna kadar dönmesi bekleniyordu. Son değişiklik, yerlerine geçecek astronotların "en erken Mart 2025 sonunda" uzay istasyonuna gitmesi anlamına geliyor.

    Mahsur kalan astronotların daha önce şubat sonuna kadar dönmesi bekleniyordu. Son değişiklik, yerlerine geçecek astronotların "en erken Mart 2025 sonunda" uzay istasyonuna gitmesi anlamına geliyor.