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Bu 13 İşaret Kolon Kanseri Habercisi!

Kimse fark etmiyor ama aylar öncesinden gözlerde ortaya çıkıyor

  1. Kolon kanseri, kalın bağırsağın (kolon) iç yüzeyini kaplayan hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür.

    Kolon kanseri, kalın bağırsağın (kolon) iç yüzeyini kaplayan hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek tümör oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür.

  2. Genellikle polip adı verilen iyi huylu doku büyümeleriyle başlar ve zamanla kansere dönüşebilir. Kolon kanseri, sindirim sisteminin önemli bir parçasını etkiler ve erken teşhis edilirse genellikle tedavi edilebilir.

    Genellikle polip adı verilen iyi huylu doku büyümeleriyle başlar ve zamanla kansere dönüşebilir. Kolon kanseri, sindirim sisteminin önemli bir parçasını etkiler ve erken teşhis edilirse genellikle tedavi edilebilir.

  3. Kolon kanserini tetikleyen etkenler arasında aşırı yağlı beslenme, kırmızı et ağırlıklı beslenme, fazla kilo, sigara ve alkol kullanımı yer alır.

    Kolon kanserini tetikleyen etkenler arasında aşırı yağlı beslenme, kırmızı et ağırlıklı beslenme, fazla kilo, sigara ve alkol kullanımı yer alır.

  4. Meme ve yumurtalık kanseri olan kişilerde de 50 yaşını beklemeden kolon kanseri açısından tarama yapılması önerilmektedir. Kalın bağırsak diğer adıyla kolon kanseri 50 yaş üzeri için riskli olsada son yıllarda gençler arasında da yaygın görülen kanser türleri arasında.

    Meme ve yumurtalık kanseri olan kişilerde de 50 yaşını beklemeden kolon kanseri açısından tarama yapılması önerilmektedir. Kalın bağırsak diğer adıyla kolon kanseri 50 yaş üzeri için riskli olsada son yıllarda gençler arasında da yaygın görülen kanser türleri arasında.

  5. Genellikle vücutta sinsi seyreden kolon kanseri de erken tanı hayati önem taşır. Görmezden geldiğiniz bazı belirtiler bu hastalığın sinyalini veriyor olabilir.

    Genellikle vücutta sinsi seyreden kolon kanseri de erken tanı hayati önem taşır. Görmezden geldiğiniz bazı belirtiler bu hastalığın sinyalini veriyor olabilir.

  6. KOLON KANSERİ ERKEN BELİRTİLERİİ<br> Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik<br> Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama<br> Kansızlık (anemi)<br> Yorgunluk ve halsizlik<br> Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması<br> Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı

    KOLON KANSERİ ERKEN BELİRTİLERİİ
    Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik
    Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama
    Kansızlık (anemi)
    Yorgunluk ve halsizlik
    Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması
    Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı

  7. Karın ağrısı ya da pelvik ağrı<br> Kilo kaybı<br> Mide bulantısı ve kusma<br> Göz akında ve ciltte sararma<br> Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi<br> Yutma güçlüğü<br> Yemek yerken çok çabuk doyma hissi

    Karın ağrısı ya da pelvik ağrı
    Kilo kaybı
    Mide bulantısı ve kusma
    Göz akında ve ciltte sararma
    Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi
    Yutma güçlüğü
    Yemek yerken çok çabuk doyma hissi

  8. KARIN BÖLGESİNDEKİ AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN Kolon veya rektal tümörün sıvı veya katı atık ya da gazın geçişini engellemesine bağlı oluşan bağırsak tıkanıklığı karında ağrı, kramp ve şişkinliğe neden olur. Yine ayrıca bağırsağın sağ tarafını tutan kolon kanseri ile sol tarafını tutan kolon kanseri farklı belirtiler verebilir.

    KARIN BÖLGESİNDEKİ AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN Kolon veya rektal tümörün sıvı veya katı atık ya da gazın geçişini engellemesine bağlı oluşan bağırsak tıkanıklığı karında ağrı, kramp ve şişkinliğe neden olur. Yine ayrıca bağırsağın sağ tarafını tutan kolon kanseri ile sol tarafını tutan kolon kanseri farklı belirtiler verebilir.

  9. Bağırsağın sol tarafı daha dar bir bölge olması nedeni ile bu bölgenin kanserlerinde daha çok dışkıda incelme, kanama, dışkı düzeninde değişme gibi şikayetler görülürken, sağ tarafta ise bağırsak daha geniş olduğundan, kanser burada sinsi bir şekilde ilerlemekte, belirti vermesi daha uzun sürmektedir.

    Bağırsağın sol tarafı daha dar bir bölge olması nedeni ile bu bölgenin kanserlerinde daha çok dışkıda incelme, kanama, dışkı düzeninde değişme gibi şikayetler görülürken, sağ tarafta ise bağırsak daha geniş olduğundan, kanser burada sinsi bir şekilde ilerlemekte, belirti vermesi daha uzun sürmektedir.

  10. Bu belirtileri yaşıyorsanız uzman bir doktora başvurmanız erken tanı için önemlidir.

    Bu belirtileri yaşıyorsanız uzman bir doktora başvurmanız erken tanı için önemlidir.