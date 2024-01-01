Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri Çalıntı Çıktı İddiası!
Yer yerinden oynayacak
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcı Fırat Erez telefon ile bağlandığı programda İnci Taneleri'nin kendi projesinden çalıntı olduğu iddiasında bulundu.
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Fırat Erez, şu iddiaları sıraladı:
"2022'nin 4. ayının 19'unda biz bu projeyi bitirdik. Projeyi hikaye olarak ben hazırlamıştım ama senaristim Emin Yaşar hem benim arkadaşım hem de kendisi de bir oyuncu aynı zamanda. Projeyi birlikte hazırlamıştık. Proje yaklaşık 7 aylık, 9 kişilik bir ekip tarafından yazıldı. Bu projenin yazım aşamasındaki tüm mailler, bilgiler, detayların tamamı bizde mevcut, mahkeme kalemine sunacağız zaten gereklerini.
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Nisan ayında proje bittikten sonra biz dizinin yayınlandığı medya grubuna mail olarak ilettik. Bunu ilettikten sonra dosyaların tamamı Dramalar Müdürlüğü'ne aktarıldı. Bir aya yakın geri dönüş oldu kanaldan bize. 'Şu andaki yayın akışımıza uygun neticede değil, emsal projeler olduğu için başka bir projeniz varsa onun üzerinden çalışmaya devam edebiliriz' diye bir mail geldi.
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Mail de zaten bizde mevcut şu anda. Sonra tabii bu aşamada projenin akışını güncelledik. Dedik ki en azından başka taraflara gönderelim. Bu kanalın bu yönde bir çalışması yoksa biz başka yere gönderelim. Birkaç yere de gönderdik yani projeyi.
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Sonra bayağı bir zaman geçti üzerinden. İşte teaser'lar falan yayınlanmaya başladı. Neticesinde Emin Hoca beni aradı. 'Biliyor musun bizim projemiz kanalda çıkmış.' 'Ne kanalı hocam' dedim ya"