Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri Çalıntı Çıktı İddiası!

E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Kar nedeniyle o ilde engelli ve hamile kamu personeline izin
Kar nedeniyle o ilde engelli ve hamile kamu personeline izin
Konut satışlarında artış: İpotekli satışlar yüzde 316 arttı
Konut satışlarında artış: İpotekli satışlar yüzde 316 arttı

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri Çalıntı Çıktı İddiası!

Yer yerinden oynayacak

  1. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcı Fırat Erez telefon ile bağlandığı programda İnci Taneleri'nin kendi projesinden çalıntı olduğu iddiasında bulundu.

    Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisiyle ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcı Fırat Erez telefon ile bağlandığı programda İnci Taneleri'nin kendi projesinden çalıntı olduğu iddiasında bulundu.

  2. Fırat Erez, şu iddiaları sıraladı:<p> "2022'nin 4. ayının 19'unda biz bu projeyi bitirdik. Projeyi hikaye olarak ben hazırlamıştım ama senaristim Emin Yaşar hem benim arkadaşım hem de kendisi de bir oyuncu aynı zamanda. Projeyi birlikte hazırlamıştık. Proje yaklaşık 7 aylık, 9 kişilik bir ekip tarafından yazıldı. Bu projenin yazım aşamasındaki tüm mailler, bilgiler, detayların tamamı bizde mevcut, mahkeme kalemine sunacağız zaten gereklerini.

    Fırat Erez, şu iddiaları sıraladı:

    "2022'nin 4. ayının 19'unda biz bu projeyi bitirdik. Projeyi hikaye olarak ben hazırlamıştım ama senaristim Emin Yaşar hem benim arkadaşım hem de kendisi de bir oyuncu aynı zamanda. Projeyi birlikte hazırlamıştık. Proje yaklaşık 7 aylık, 9 kişilik bir ekip tarafından yazıldı. Bu projenin yazım aşamasındaki tüm mailler, bilgiler, detayların tamamı bizde mevcut, mahkeme kalemine sunacağız zaten gereklerini.

  3. Nisan ayında proje bittikten sonra biz dizinin yayınlandığı medya grubuna mail olarak ilettik. Bunu ilettikten sonra dosyaların tamamı Dramalar Müdürlüğü'ne aktarıldı. Bir aya yakın geri dönüş oldu kanaldan bize. 'Şu andaki yayın akışımıza uygun neticede değil, emsal projeler olduğu için başka bir projeniz varsa onun üzerinden çalışmaya devam edebiliriz' diye bir mail geldi.

    Nisan ayında proje bittikten sonra biz dizinin yayınlandığı medya grubuna mail olarak ilettik. Bunu ilettikten sonra dosyaların tamamı Dramalar Müdürlüğü'ne aktarıldı. Bir aya yakın geri dönüş oldu kanaldan bize. 'Şu andaki yayın akışımıza uygun neticede değil, emsal projeler olduğu için başka bir projeniz varsa onun üzerinden çalışmaya devam edebiliriz' diye bir mail geldi.

  4. Mail de zaten bizde mevcut şu anda. Sonra tabii bu aşamada projenin akışını güncelledik. Dedik ki en azından başka taraflara gönderelim. Bu kanalın bu yönde bir çalışması yoksa biz başka yere gönderelim. Birkaç yere de gönderdik yani projeyi.

    Mail de zaten bizde mevcut şu anda. Sonra tabii bu aşamada projenin akışını güncelledik. Dedik ki en azından başka taraflara gönderelim. Bu kanalın bu yönde bir çalışması yoksa biz başka yere gönderelim. Birkaç yere de gönderdik yani projeyi.

  5. Sonra bayağı bir zaman geçti üzerinden. İşte teaser'lar falan yayınlanmaya başladı. Neticesinde Emin Hoca beni aradı. 'Biliyor musun bizim projemiz kanalda çıkmış.' 'Ne kanalı hocam' dedim ya"

    Sonra bayağı bir zaman geçti üzerinden. İşte teaser'lar falan yayınlanmaya başladı. Neticesinde Emin Hoca beni aradı. 'Biliyor musun bizim projemiz kanalda çıkmış.' 'Ne kanalı hocam' dedim ya"