Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri Çalıntı Çıktı İddiası!

Fırat Erez, şu iddiaları sıraladı:

"2022'nin 4. ayının 19'unda biz bu projeyi bitirdik. Projeyi hikaye olarak ben hazırlamıştım ama senaristim Emin Yaşar hem benim arkadaşım hem de kendisi de bir oyuncu aynı zamanda. Projeyi birlikte hazırlamıştık. Proje yaklaşık 7 aylık, 9 kişilik bir ekip tarafından yazıldı. Bu projenin yazım aşamasındaki tüm mailler, bilgiler, detayların tamamı bizde mevcut, mahkeme kalemine sunacağız zaten gereklerini.