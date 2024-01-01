Masterchef'te İlk 6'Ya Giren Dördüncü İsim Belli Oldu!
Tahsin Küçük katıldı
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Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan dördüncü iisim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılar meyan kökü ve mısır unu verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. İkinci turda eski yarışmacılardan Tahsin Küçük'ün kaşık alan yemeklerinden birisi istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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Onur, "Kendime kızdım biraz. Çok saçma bir tabak yapmıştım, ona üzüldüm. Keçi sütünden bir sütlaç yap bundan daha çok puan alırdı dedim. Bazı hatalar olur, hayatta bu hatalardan ders çıkarmak lazım. Ben burada başarıyı elde etmiş yarışmacılar arasındayım. En çok dokunulmazlık alan, kaşık almış yarışmacılardan birisiyim. Hatalarımdan ders çıkardım, moralim iyi. Ben de arkadaşlarım gibi yukarı çıkacağımı düşünüyorum" dedi.
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Erim, "Gerçekten eli bol bir insanım. Ne yapsam büyük porsiyona gidiyorum. Minimal çalışmak isteyince de çok minimal çalışıyorum, arayı bir türlü tutturamıyorum. Hatalarımdan ders çıkarmak için buradayım. Bu oyunda ilk turdan en yüksek puanı alıp, ikinci turda da iyi yemek yaparak arkadaşlarım yanına çıkacağım" şeklinde konuştu.
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Eda, "Yaptığım tabaklardan görünüş olarak memnunum. Biraz daha bir şey eklemek istiyorum vaktim yetmiyor, onu iyi ayarlamam gerekiyor. Hala mutluyum, sizin karşınıza güzel yemek çıkarmak beni tatmin ediyor. Daha da güzelini çıkarmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Şirin, "Herkeste düşüşler oluyor, bende de oluyor. Yarışmanın sonuna doğru çok yorulduk, arada düşüyoruz ama hiçbir zaman pes etmiyorum. Kendimi üçüncü turda gibi hissediyorum. Hazırlıklıyım, ümidimi hiçbir zaman kaybetmiyorum. Bugüne daha motive geldik. Pes etmek yok" dedi.
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DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI
Masterchef'te ceket yarışında ilk altıya kalan dördüncü isim Erim oldu.