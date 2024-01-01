Masterchef'te İlk 6'Ya Giren Dördüncü İsim Belli Oldu!

Onur, "Kendime kızdım biraz. Çok saçma bir tabak yapmıştım, ona üzüldüm. Keçi sütünden bir sütlaç yap bundan daha çok puan alırdı dedim. Bazı hatalar olur, hayatta bu hatalardan ders çıkarmak lazım. Ben burada başarıyı elde etmiş yarışmacılar arasındayım. En çok dokunulmazlık alan, kaşık almış yarışmacılardan birisiyim. Hatalarımdan ders çıkardım, moralim iyi. Ben de arkadaşlarım gibi yukarı çıkacağımı düşünüyorum" dedi.