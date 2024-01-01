Bağırsaklara İç-Dış Temizlik Yapan Muhteşem Karışım

2 kaşık ekleyince müshile dönüşüyor Bağırsaklara iç-dış temizlik yapan karışım Elma sirkesi ve doğal bal, sindirim sistemi üzerinde mucizevi etkiler yaratır. Bir araya geldiklerinde ise bağırsakları harekete geçiren doğal bir karışım oluştururlar. Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde mide asidini dengeler ve sindirimi kolaylaştırır. Bal ise doğal bir prebiyotiktir. Yani bağırsaklardaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar ve sindirim sistemini güçlendirir.