Bağırsaklara İç-Dış Temizlik Yapan Muhteşem Karışım

MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı

Bağırsaklara İç-Dış Temizlik Yapan Muhteşem Karışım

2 kaşık ekleyince müshile dönüşüyor!

  1. Bağırsak tembelliği ve sindirim ile ilgili sorunlar birçok kişinin günlük yaşamını zorlaştırır. Bağırsaklarda kalan atıkları temizlemek için sirke ve bal ikilisinden faydalanabilirsiniz. İşte uzmanlardan gelen pratik bağırsak temizleme kürü.

    Bağırsak tembelliği ve sindirim ile ilgili sorunlar birçok kişinin günlük yaşamını zorlaştırır. Bağırsaklarda kalan atıkları temizlemek için sirke ve bal ikilisinden faydalanabilirsiniz. İşte uzmanlardan gelen pratik bağırsak temizleme kürü.

  2. Bağırsakların düzgün çalışmaması, yani bağırsak tembelliği ve kabızlık, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Özellikle günde yeterli miktarda su içilmediğinde bağırsak hareketleri yavaşlar ve dışkı sertleşir. Ayrıca fiziksel aktivite bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzı bağırsakları tembelleştirir.

    Bağırsakların düzgün çalışmaması, yani bağırsak tembelliği ve kabızlık, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Özellikle günde yeterli miktarda su içilmediğinde bağırsak hareketleri yavaşlar ve dışkı sertleşir. Ayrıca fiziksel aktivite bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzı bağırsakları tembelleştirir.

  3. Bu tür durumlar sindirim sisteminde yavaşlamaya ve dolayısıyla kabızlık, gaz, şişkinlik gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Sirke ve bal, doğru kullanıldığında bağırsakları harekete geçirerek bu sorunların üstesinden gelebilir.

    Bu tür durumlar sindirim sisteminde yavaşlamaya ve dolayısıyla kabızlık, gaz, şişkinlik gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Sirke ve bal, doğru kullanıldığında bağırsakları harekete geçirerek bu sorunların üstesinden gelebilir.

  4. 2 kaşık ekleyince müshile dönüşüyor Bağırsaklara iç-dış temizlik yapan karışım Elma sirkesi ve doğal bal, sindirim sistemi üzerinde mucizevi etkiler yaratır. Bir araya geldiklerinde ise bağırsakları harekete geçiren doğal bir karışım oluştururlar. Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde mide asidini dengeler ve sindirimi kolaylaştırır. Bal ise doğal bir prebiyotiktir. Yani bağırsaklardaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar ve sindirim sistemini güçlendirir.

    2 kaşık ekleyince müshile dönüşüyor Bağırsaklara iç-dış temizlik yapan karışım Elma sirkesi ve doğal bal, sindirim sistemi üzerinde mucizevi etkiler yaratır. Bir araya geldiklerinde ise bağırsakları harekete geçiren doğal bir karışım oluştururlar. Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde mide asidini dengeler ve sindirimi kolaylaştırır. Bal ise doğal bir prebiyotiktir. Yani bağırsaklardaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar ve sindirim sistemini güçlendirir.

  5. Elma sirkesi sindirim sistemi boyunca biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. İçine ekleyeceğiniz bir miktar bal, müshil etkisiyle bağırsak hareketlerini yumuşatır ve kolaylaştırır. Aynı zamanda mideyi yatıştırır ve gaz sorunlarını azaltır.

    Elma sirkesi sindirim sistemi boyunca biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. İçine ekleyeceğiniz bir miktar bal, müshil etkisiyle bağırsak hareketlerini yumuşatır ve kolaylaştırır. Aynı zamanda mideyi yatıştırır ve gaz sorunlarını azaltır.

  6. Uzmanların tavsiye ettiği bağırsak temizliğini sağlamak için 2 kaşık elma sirkesine 2 kaşık bal ekleyebilirsiniz. Bal iyice eriyene kadar karıştırabilirsiniz. Bu karışımı 5 gün boyunca tüketmeye devam edebilirsiniz. Bu besinlerden birine alerjiniz varsa, doktora danışmadan tüketmemelisiniz.

    Uzmanların tavsiye ettiği bağırsak temizliğini sağlamak için 2 kaşık elma sirkesine 2 kaşık bal ekleyebilirsiniz. Bal iyice eriyene kadar karıştırabilirsiniz. Bu karışımı 5 gün boyunca tüketmeye devam edebilirsiniz. Bu besinlerden birine alerjiniz varsa, doktora danışmadan tüketmemelisiniz.

  7. Bu ikili bağırsaklarda biriken toksinlerin ve zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Balın doğal şeker içeriği sayesinde vücudu enerjiyle doldurur. Sabah aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı çalıştırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

    Bu ikili bağırsaklarda biriken toksinlerin ve zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Balın doğal şeker içeriği sayesinde vücudu enerjiyle doldurur. Sabah aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı çalıştırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

  8. Karışıma yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon, sindirimi destekler ve karışımın etkisini artırır. Bunun yanı sıra biraz toz tarçın eklemek hem kan şekerini dengeler hem de bağırsakları uyarır. Düzenli kullanıldığında etkilerini kısa sürede fark edeceksiniz.

    Karışıma yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon, sindirimi destekler ve karışımın etkisini artırır. Bunun yanı sıra biraz toz tarçın eklemek hem kan şekerini dengeler hem de bağırsakları uyarır. Düzenli kullanıldığında etkilerini kısa sürede fark edeceksiniz.