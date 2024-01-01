Bağırsaklara İç-Dış Temizlik Yapan Muhteşem Karışım
2 kaşık ekleyince müshile dönüşüyor!
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Bağırsak tembelliği ve sindirim ile ilgili sorunlar birçok kişinin günlük yaşamını zorlaştırır. Bağırsaklarda kalan atıkları temizlemek için sirke ve bal ikilisinden faydalanabilirsiniz. İşte uzmanlardan gelen pratik bağırsak temizleme kürü.
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Bağırsakların düzgün çalışmaması, yani bağırsak tembelliği ve kabızlık, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Özellikle günde yeterli miktarda su içilmediğinde bağırsak hareketleri yavaşlar ve dışkı sertleşir. Ayrıca fiziksel aktivite bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzı bağırsakları tembelleştirir.
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Bu tür durumlar sindirim sisteminde yavaşlamaya ve dolayısıyla kabızlık, gaz, şişkinlik gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Sirke ve bal, doğru kullanıldığında bağırsakları harekete geçirerek bu sorunların üstesinden gelebilir.
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2 kaşık ekleyince müshile dönüşüyor Bağırsaklara iç-dış temizlik yapan karışım Elma sirkesi ve doğal bal, sindirim sistemi üzerinde mucizevi etkiler yaratır. Bir araya geldiklerinde ise bağırsakları harekete geçiren doğal bir karışım oluştururlar. Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde mide asidini dengeler ve sindirimi kolaylaştırır. Bal ise doğal bir prebiyotiktir. Yani bağırsaklardaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar ve sindirim sistemini güçlendirir.
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Elma sirkesi sindirim sistemi boyunca biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. İçine ekleyeceğiniz bir miktar bal, müshil etkisiyle bağırsak hareketlerini yumuşatır ve kolaylaştırır. Aynı zamanda mideyi yatıştırır ve gaz sorunlarını azaltır.
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Uzmanların tavsiye ettiği bağırsak temizliğini sağlamak için 2 kaşık elma sirkesine 2 kaşık bal ekleyebilirsiniz. Bal iyice eriyene kadar karıştırabilirsiniz. Bu karışımı 5 gün boyunca tüketmeye devam edebilirsiniz. Bu besinlerden birine alerjiniz varsa, doktora danışmadan tüketmemelisiniz.
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Bu ikili bağırsaklarda biriken toksinlerin ve zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Balın doğal şeker içeriği sayesinde vücudu enerjiyle doldurur. Sabah aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı çalıştırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.
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Karışıma yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon, sindirimi destekler ve karışımın etkisini artırır. Bunun yanı sıra biraz toz tarçın eklemek hem kan şekerini dengeler hem de bağırsakları uyarır. Düzenli kullanıldığında etkilerini kısa sürede fark edeceksiniz.