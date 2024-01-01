Doğal Gaz Faturasını Düşürmek Bu Kadar Kolaymış!

Birçok kişi, bu detayı bilmediği için kombiye yakın olan petekleri de sonuna kadar açabilir. Bu nedenle kombi tüm petekleri aynı anda ısıtmaya çalışır. Hepsine yetişemeyince de uzaktaki petekler soğuk kalmaya veya geç ılıklaşmaya başlar.