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Doğal Gaz Faturasını Düşürmek Bu Kadar Kolaymış!

36 yıllık servisçiden petek taktiği

  1. Peteklerin verimli çalışmaması hem evinizi yeterince ısıtamamanıza hem de yüksek doğalgaz faturaları ödemenize neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için birkaç pratik yöntemle hem peteklerinizin sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte tüyolar.

    Peteklerin verimli çalışmaması hem evinizi yeterince ısıtamamanıza hem de yüksek doğalgaz faturaları ödemenize neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için birkaç pratik yöntemle hem peteklerinizin sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte tüyolar.

  2. 36 yıldır bir markanın teknik personeli, "Vatandaşlar peteklerinin ısınmadığından şikayet ediyor. İstediğiniz kadar temizletin eğer gerçekten peteklerinizde temizlenme ihtiyacı yoksa yine de memnun olmazsınız" diye konuştu.

    36 yıldır bir markanın teknik personeli, "Vatandaşlar peteklerinin ısınmadığından şikayet ediyor. İstediğiniz kadar temizletin eğer gerçekten peteklerinizde temizlenme ihtiyacı yoksa yine de memnun olmazsınız" diye konuştu.

  3. peteklerinizde reglaj ayarı yapmanız gerekiyor. Reglaj ayarı dediğimiz şey ise petekler arasındaki sıcak su dağılımının ayarlanmasıdır. Kombinize en yakın peteğin çıkış vanasını çeyrek tur açmanız gerekiyor. Ardından kombiye biraz uzaklıktaki peteğin çıkış vanasını da yarım tur açmalısınız. Diğer vanaları ise tam tur açabilirsiniz.

    peteklerinizde reglaj ayarı yapmanız gerekiyor. Reglaj ayarı dediğimiz şey ise petekler arasındaki sıcak su dağılımının ayarlanmasıdır. Kombinize en yakın peteğin çıkış vanasını çeyrek tur açmanız gerekiyor. Ardından kombiye biraz uzaklıktaki peteğin çıkış vanasını da yarım tur açmalısınız. Diğer vanaları ise tam tur açabilirsiniz.

  4. Birçok kişi, bu detayı bilmediği için kombiye yakın olan petekleri de sonuna kadar açabilir. Bu nedenle kombi tüm petekleri aynı anda ısıtmaya çalışır. Hepsine yetişemeyince de uzaktaki petekler soğuk kalmaya veya geç ılıklaşmaya başlar.

    Birçok kişi, bu detayı bilmediği için kombiye yakın olan petekleri de sonuna kadar açabilir. Bu nedenle kombi tüm petekleri aynı anda ısıtmaya çalışır. Hepsine yetişemeyince de uzaktaki petekler soğuk kalmaya veya geç ılıklaşmaya başlar.

  5. Peteklerin evin içerisini daha iyi ısıtması için petek temizliğini yılda bir kez yaptırın. Profesyonel cihazlarla yapılan temizlikte peteklerinizin içindeki tüm tortu temizlenir ve verim artar. Kombi filtresini de kontrol edip temizletmeyi unutmayın.

    Peteklerin evin içerisini daha iyi ısıtması için petek temizliğini yılda bir kez yaptırın. Profesyonel cihazlarla yapılan temizlikte peteklerinizin içindeki tüm tortu temizlenir ve verim artar. Kombi filtresini de kontrol edip temizletmeyi unutmayın.

  6. Gece kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırabilirsiniz. Tekrar sıfırdan ısıtmak daha fazla enerji harcar. Üstelik kalın halı ve perdeler, odada ısıyı tutarak sıcak kalmasına yardımcı olur. Kombinizin yıllık bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Temiz kombi daha verimli çalışır ve faturanızda tasarruf sağlar.

    Gece kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırabilirsiniz. Tekrar sıfırdan ısıtmak daha fazla enerji harcar. Üstelik kalın halı ve perdeler, odada ısıyı tutarak sıcak kalmasına yardımcı olur. Kombinizin yıllık bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Temiz kombi daha verimli çalışır ve faturanızda tasarruf sağlar.

  7. Peteklerin içinde biriken hava, sıcak suyun sıcak suyun düzgün şekilde dolaşmasını engeller ve peteğin bazı kısımlarının soğuk kalmasına neden olur. Peteğin yan tarafında bulunan hava alma vanasını tornavida yardımıyla hafifçe açarak havasını alabilirsiniz. Vanadan su yerine hava çıktığını fark edeceksiniz.

    Peteklerin içinde biriken hava, sıcak suyun sıcak suyun düzgün şekilde dolaşmasını engeller ve peteğin bazı kısımlarının soğuk kalmasına neden olur. Peteğin yan tarafında bulunan hava alma vanasını tornavida yardımıyla hafifçe açarak havasını alabilirsiniz. Vanadan su yerine hava çıktığını fark edeceksiniz.