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Yusuf Güney'in 2025 Kehaneti Şoke Etti!

Yusuf Güney'in 2025 kehaneti şoke etti: İstila başladı

  1. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney, 2025 yılına dair kehanetlerini açıkladı. Güney, "istila başladı" diyerek merak uyandırdı.

    Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney, 2025 yılına dair kehanetlerini açıkladı. Güney, "istila başladı" diyerek merak uyandırdı.

  2. İlk defa 2008 yılında Rafet El Roman ile birlikte çıkardıkları ' Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve çok sevilen Yusuf Güney, son yıllarda müzisyen kimliğinden ziyade ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

    İlk defa 2008 yılında Rafet El Roman ile birlikte çıkardıkları ' Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve çok sevilen Yusuf Güney, son yıllarda müzisyen kimliğinden ziyade ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

  3. Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

    Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

  4. Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.

    Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.

  5. "Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım"<p> Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz.

    "Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım"

    Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz.

  6. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım." demişti.

    Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım." demişti.