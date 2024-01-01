Masterchef Onur Gözyaşları İçinde Kaldı
Masterchef'te ilk 6'ya giren beşinci isim belli oldu!
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Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 6'ya kalan beşinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. İlk turda yarışmacılardan eski yarışmacılardan Dilara Başaran'ın kaşık almış tabağı 'Eminönü' istendi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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Eda, "Mutluyum, bu haftalar hayır olsun ama geçemiyorum yine de mutluyum. Umut var. Hayırlısı neyse o olacak. O yüzden içim rahat. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah güzel bir oyun." dedi.
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Erim, "Çok mutluyum, gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Şu kadroda bu yaşta başarı sağlamak benim için çok büyük bir şey. Açıkça konuşmak gerekirse bunu ben de tahmin etmiyordum. Bir yerlerde belki tökezlerim diye düşünüyordum." şeklinde konuştu.
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Onur, "Ben stres alırım 10-15 dakika. Hayatta beni üzecek tek şey belirli bir noktada ailemin kaybıdır. Beni üzebilecek tek şey odur. Olmazsa tekrardan deneyeceğiz, elimden gelenin en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.
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Şefler tabağını tadarken Onur bir anda gözyaşları içinde kaldı. Şefler ve yarışmacılar ne olduğunu merak etse de, Onur sinir boşalması yaşadığını dile getirdi.. Semih arkadaşının yanına gelerek, "Üzülme. Sen Masterchef 2024 tarihine damga vurdun. Her zaman olmaz. Bir şey olmaz sıkma canını" dedi.
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BEŞİNCİ İSİM
Masterchef'te ceket yarışında ilk altıya kalan beşinci isim Eda oldu