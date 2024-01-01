Masterchef Onur Gözyaşları İçinde Kaldı

Erim, "Çok mutluyum, gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Şu kadroda bu yaşta başarı sağlamak benim için çok büyük bir şey. Açıkça konuşmak gerekirse bunu ben de tahmin etmiyordum. Bir yerlerde belki tökezlerim diye düşünüyordum." şeklinde konuştu.