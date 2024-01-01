İşte Mandalina Kabuğunu Sakın Atmayın!

ODA KOKUSU ELDE EDİN Bir diğer kullanabileceğiniz bir alanda oda kokusu haline getirme yöntemidir. Bunun için bir tencerenin içine mandalina kabuklarını koyun ve üzerine su ekleyin. Daha sonra üzerine dal tarçın karanfil veya vanilya ekleyin. Bu şekilde kaynattıktan sonra soğuması için bir kenarda bekletin. Daha sonra boş bir sprey şişesine karşımı dökün. Bu şekilde evinizin odalarında sıkarak hoş bir koku elde etmiş olursunuz.