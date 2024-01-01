İşte Mandalina Kabuğunu Sakın Atmayın!
Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız
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Kış mevsiminde tam bir C vitamini deposu olan meyveler arasında yer alan mandalinayı yedikten sonra kabuğunu da çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. İşte mandalina kabuğunu kullanmanın daha önce duymadığını birçok farklı kullanım alanı...
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Zengin bir kış meyvesi olan mandalinanın bağışıklık sistemini destekleyici aynı zamanda antioksidanlar açısından insan sağlığına iyi gelen birçok faydası bulunuyor.
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Cilt sağlığı içinde çok faydalı olduğu söylenen mandalinayı yedikten sonra kabuğunu da değerlendirebilirsiniz. C vitamini bakımından da zengin olan mandalinanın kabuğu da içindeki meyve kadar yararlıdır.
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İşte aromatik hoş bir kokuya sahip olan mandalinanın kabuklarını çöpe atmak yerine değerlendirmenin yolları...
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KOKULU MUMLAR ELDE EDİN Sobaya koyup evin kokusunu değiştirdiğimiz mandalinayı aynı zamanda kokulu mum yapmak içinde kullanabilirsiniz.
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ODA KOKUSU ELDE EDİN Bir diğer kullanabileceğiniz bir alanda oda kokusu haline getirme yöntemidir. Bunun için bir tencerenin içine mandalina kabuklarını koyun ve üzerine su ekleyin. Daha sonra üzerine dal tarçın karanfil veya vanilya ekleyin. Bu şekilde kaynattıktan sonra soğuması için bir kenarda bekletin. Daha sonra boş bir sprey şişesine karşımı dökün. Bu şekilde evinizin odalarında sıkarak hoş bir koku elde etmiş olursunuz.
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GÜBRE HALİNE GETİRİN Mandalina kabuklarını bahçede yetiştirdiğiniz bitkiler için gübre olarak değerlendirmeniz mümkün. Gübre haline getirmek için mandalina kabuklarını ince ince doğrayın daha sonra saksılarınıza ya da bahçenizde direk bitki köklerine yakın ekleyebilirsiniz.
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TEMİZLEME ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIN Bir diğer kullanım alanı ise temizlik ürünü olarak değerlendirmektir. Bununiçin bir kavanozun içine mandalina kabuklarını koyun daha sonra üstüne beyaz sirke koyun. Kavanozu kapatıp 2 hafta kadar kapalı tutun. Beklettiğiniz karışımı daha sonra bir sprey şişesine alın ve evinizi, banyonuzu temizlerken kullanın. İşte bu kadar basit...
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ÇAY OLARAK DEMLEYİN Birçok farklı kullanıma sahip olan mandalina kabukları ile kendinize çay demleyebilirsiniz. Kabukları bir çaydanlığı içine koyun ve sütüne su ekleyin. Kaynattığınız karşımı bir çay bardağına koyun. Ve mandalina çayınız hazır...
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Çinlilerin kış mevsiminde öksürük için kullandığı bu yöntem sayesinde öksürük probleminizde ortadan kalkacaktır.