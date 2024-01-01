İşte Mandalina Kabuğunu Sakın Atmayın!

Sporcuların üzerine çığ düştü: Çok sayıda yaralı var
Sporcuların üzerine çığ düştü: Çok sayıda yaralı var
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
TBMM Genel Kurulu'nun 180 saatlik bütçe mesaisi sona erdi
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Yoğurt diye nişasta satmışlar
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
Tapuda yapay zeka dönemi başladı
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
'Gelecek yıl bu dönem enflasyonu bu kadar konuşmayacağız'
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Meteoroloji uyardı... Erbain soğukları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
Patrona yok işçiye var!
Patrona yok işçiye var!
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
2025 bütçesi Genel Kurulunda kabul edildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler 26 Aralık'ta faiz kararına çevrildi
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Asgari ücret için kritik hafta: Gözler dördüncü toplantıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Usulsüz Yurtdışı Öğrenim Kredisi alan 14 kişi tutuklandı
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
Kalp krizi geçiren Vali, anjiyo tedavisi ile sağlığına kavuştu
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek

İşte Mandalina Kabuğunu Sakın Atmayın!

Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız

  1. Kış mevsiminde tam bir C vitamini deposu olan meyveler arasında yer alan mandalinayı yedikten sonra kabuğunu da çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. İşte mandalina kabuğunu kullanmanın daha önce duymadığını birçok farklı kullanım alanı...

    Kış mevsiminde tam bir C vitamini deposu olan meyveler arasında yer alan mandalinayı yedikten sonra kabuğunu da çöpe atmak yerine değerlendirebilirsiniz. İşte mandalina kabuğunu kullanmanın daha önce duymadığını birçok farklı kullanım alanı...

  2. Zengin bir kış meyvesi olan mandalinanın bağışıklık sistemini destekleyici aynı zamanda antioksidanlar açısından insan sağlığına iyi gelen birçok faydası bulunuyor.

    Zengin bir kış meyvesi olan mandalinanın bağışıklık sistemini destekleyici aynı zamanda antioksidanlar açısından insan sağlığına iyi gelen birçok faydası bulunuyor.

  3. Cilt sağlığı içinde çok faydalı olduğu söylenen mandalinayı yedikten sonra kabuğunu da değerlendirebilirsiniz. C vitamini bakımından da zengin olan mandalinanın kabuğu da içindeki meyve kadar yararlıdır.

    Cilt sağlığı içinde çok faydalı olduğu söylenen mandalinayı yedikten sonra kabuğunu da değerlendirebilirsiniz. C vitamini bakımından da zengin olan mandalinanın kabuğu da içindeki meyve kadar yararlıdır.

  4. İşte aromatik hoş bir kokuya sahip olan mandalinanın kabuklarını çöpe atmak yerine değerlendirmenin yolları...

    İşte aromatik hoş bir kokuya sahip olan mandalinanın kabuklarını çöpe atmak yerine değerlendirmenin yolları...

  5. KOKULU MUMLAR ELDE EDİN Sobaya koyup evin kokusunu değiştirdiğimiz mandalinayı aynı zamanda kokulu mum yapmak içinde kullanabilirsiniz.

    KOKULU MUMLAR ELDE EDİN Sobaya koyup evin kokusunu değiştirdiğimiz mandalinayı aynı zamanda kokulu mum yapmak içinde kullanabilirsiniz.

  6. ODA KOKUSU ELDE EDİN Bir diğer kullanabileceğiniz bir alanda oda kokusu haline getirme yöntemidir. Bunun için bir tencerenin içine mandalina kabuklarını koyun ve üzerine su ekleyin. Daha sonra üzerine dal tarçın karanfil veya vanilya ekleyin. Bu şekilde kaynattıktan sonra soğuması için bir kenarda bekletin. Daha sonra boş bir sprey şişesine karşımı dökün. Bu şekilde evinizin odalarında sıkarak hoş bir koku elde etmiş olursunuz.

    ODA KOKUSU ELDE EDİN Bir diğer kullanabileceğiniz bir alanda oda kokusu haline getirme yöntemidir. Bunun için bir tencerenin içine mandalina kabuklarını koyun ve üzerine su ekleyin. Daha sonra üzerine dal tarçın karanfil veya vanilya ekleyin. Bu şekilde kaynattıktan sonra soğuması için bir kenarda bekletin. Daha sonra boş bir sprey şişesine karşımı dökün. Bu şekilde evinizin odalarında sıkarak hoş bir koku elde etmiş olursunuz.

  7. GÜBRE HALİNE GETİRİN Mandalina kabuklarını bahçede yetiştirdiğiniz bitkiler için gübre olarak değerlendirmeniz mümkün. Gübre haline getirmek için mandalina kabuklarını ince ince doğrayın daha sonra saksılarınıza ya da bahçenizde direk bitki köklerine yakın ekleyebilirsiniz.

    GÜBRE HALİNE GETİRİN Mandalina kabuklarını bahçede yetiştirdiğiniz bitkiler için gübre olarak değerlendirmeniz mümkün. Gübre haline getirmek için mandalina kabuklarını ince ince doğrayın daha sonra saksılarınıza ya da bahçenizde direk bitki köklerine yakın ekleyebilirsiniz.

  8. TEMİZLEME ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIN Bir diğer kullanım alanı ise temizlik ürünü olarak değerlendirmektir. Bununiçin bir kavanozun içine mandalina kabuklarını koyun daha sonra üstüne beyaz sirke koyun. Kavanozu kapatıp 2 hafta kadar kapalı tutun. Beklettiğiniz karışımı daha sonra bir sprey şişesine alın ve evinizi, banyonuzu temizlerken kullanın. İşte bu kadar basit...

    TEMİZLEME ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIN Bir diğer kullanım alanı ise temizlik ürünü olarak değerlendirmektir. Bununiçin bir kavanozun içine mandalina kabuklarını koyun daha sonra üstüne beyaz sirke koyun. Kavanozu kapatıp 2 hafta kadar kapalı tutun. Beklettiğiniz karışımı daha sonra bir sprey şişesine alın ve evinizi, banyonuzu temizlerken kullanın. İşte bu kadar basit...

  9. ÇAY OLARAK DEMLEYİN Birçok farklı kullanıma sahip olan mandalina kabukları ile kendinize çay demleyebilirsiniz. Kabukları bir çaydanlığı içine koyun ve sütüne su ekleyin. Kaynattığınız karşımı bir çay bardağına koyun. Ve mandalina çayınız hazır...

    ÇAY OLARAK DEMLEYİN Birçok farklı kullanıma sahip olan mandalina kabukları ile kendinize çay demleyebilirsiniz. Kabukları bir çaydanlığı içine koyun ve sütüne su ekleyin. Kaynattığınız karşımı bir çay bardağına koyun. Ve mandalina çayınız hazır...

  10. Çinlilerin kış mevsiminde öksürük için kullandığı bu yöntem sayesinde öksürük probleminizde ortadan kalkacaktır.

    Çinlilerin kış mevsiminde öksürük için kullandığı bu yöntem sayesinde öksürük probleminizde ortadan kalkacaktır.