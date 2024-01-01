Sen Ağlama İstanbul'un Şirin'i Burcu Cavrar Setten Paylaştı
Sen Ağlama İstanbul'un Şirin'i Burcu Cavrar setten paylaştı
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Star TV'nin iddialı yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları Star ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
Dizide Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent ve İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşan Burcu Cavrar, son paylaşımıyla gündem oldu.
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Sen Ağlama İstanbul'da Şirin karakterine hayat veren Burcu Cavrar, sette verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Burcu Cavrar'ın "Şirin" notunu düştüğü karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.
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"ŞİRİN, HÜZÜNLÜ BİR PRENSES"
Öte yandan Burcu Cavrar, canlandırdığı Şirin karakterini "Seyircinin hem kızacağı, yer yer seveceği, yer yer hak vereceği bir karakter. Çünkü çocuksu bir yanı var, çok şımartılarak büyütülmüş. Varlıklı bir ailenin kızı, her istediği yapılmış ama sevgiyle ilgili sıkıntıları var. Dolayısıyla istediği şeylere sahip olamadığında saldırganlaşabiliyor. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi içinden bambaşka biri çıkabiliyor. Kırgın, hüzünlü bir prenses kendisi?" sözleriyle anlatmıştı.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL ŞİRİN KİMDİR?
Şirin, Büyükbey?in tek kızıdır. Hırslı, şımarık ve şatafata tutkuludur. Kocası Kubat?a delicesine bir tutkuyla bağlıdır ve onu elinde tutmak için bir çocuk doğurması gerektiğine inanır. Hayatında elde edemediği hiçbir şey olmamıştır. İçinde hep bir sevgi açlığı vardır ve bu, onu amacına ulaşmak için sınır tanımayan biri haline getirmiştir.
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BURCU CAVRAR'IN MERAK EDİLENLERİ
1989 İstanbul doğumlu olan Burcu Cavrar, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
"Kapalı Çarşı" dizisiyle oyunculuğa adım atan Cavrar, ardından "Aşkın Bedeli", "Gönül İşleri", "Poyraz Karayel" ve "Siyah Beyaz Aşk", "Ramo", "Mahkum", "Yüz Yıllık Mucize", "Ömer" gibi birçok projede rol almıştır.
Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Burcu Cavrar, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Ağlama İstanbul'un 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Büyükbey'in Kubat ile Şehrazat'ın evleneceğini söylemesi üzerine Ferhat ve Şehrazat'ın kaçması damga vurdu.