Sen Ağlama İstanbul'un Şirin'i Burcu Cavrar setten paylaştı

"ŞİRİN, HÜZÜNLÜ BİR PRENSES"

Öte yandan Burcu Cavrar, canlandırdığı Şirin karakterini "Seyircinin hem kızacağı, yer yer seveceği, yer yer hak vereceği bir karakter. Çünkü çocuksu bir yanı var, çok şımartılarak büyütülmüş. Varlıklı bir ailenin kızı, her istediği yapılmış ama sevgiyle ilgili sıkıntıları var. Dolayısıyla istediği şeylere sahip olamadığında saldırganlaşabiliyor. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi içinden bambaşka biri çıkabiliyor. Kırgın, hüzünlü bir prenses kendisi?" sözleriyle anlatmıştı.