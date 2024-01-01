Bill Gates'ten Korkutan "Gelecek" Tahmini

YAPAY ZEKA VE İNTERNET DEVRİMİNİN BENZERLİĞİ Gates, yapay zeka ve internet devrimi arasındaki benzerliği dikkat çekici buluyor. İnternetin iş dünyasını köklü bir şekilde değiştirdiği gibi, yapay zekanın da ekonominin her sektörünü dönüştürmesi bekleniyor. Bu değişime uyum sağlamak için eğitime ve beceri gelişimine yatırım yapılması gerektiğini savunuyor. Gates, yapay zekanın yalnızca iş dünyasını değil, eğitimi de dönüştüreceğini düşünüyor. "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde yapay zeka destekli yazılımlar, eğitimde devrim yaratacak," diyor. Yapay zeka, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre özelleştirilmiş içerikler sunarak eğitimi daha etkili ve ilgi çekici hale getirebilir