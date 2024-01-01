İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 Milyon TL'lik Soru

Kim Milyoner Olmak İster programında 25 yaşındaki Ecesu Ürker, büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Ürker, 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırma şansı elde etti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde, Ürker'in doğru yanıt vermesi halinde 5 milyon TL'lik büyük ödüle bir adım daha yaklaşması mümkün olacak.