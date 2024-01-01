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İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 Milyon TL'lik Soru

Merakla bekleniyordu!

  1. Kim Milyoner Olmak İster programında 25 yaşındaki Ecesu Ürker, büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Ürker, 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırma şansı elde etti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde, Ürker'in doğru yanıt vermesi halinde 5 milyon TL'lik büyük ödüle bir adım daha yaklaşması mümkün olacak.

    Kim Milyoner Olmak İster programında 25 yaşındaki Ecesu Ürker, büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Ürker, 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırma şansı elde etti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde, Ürker'in doğru yanıt vermesi halinde 5 milyon TL'lik büyük ödüle bir adım daha yaklaşması mümkün olacak.

  2. <p><strong>İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU</strong></p><p>SORU: Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?</p><p>A: Batı Hun İmparatorluğu</p><p>B: Harzemşahlar</p><p>C: Avar İmparatorluğu</p><p>D: Anadolu Selçuklu Devleti</p>

    İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU

    SORU: Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

    A: Batı Hun İmparatorluğu

    B: Harzemşahlar

    C: Avar İmparatorluğu

    D: Anadolu Selçuklu Devleti

  3. <p><strong>CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 DEVLET VE TARİHLERİ</strong></p><p>Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216)</p><p>Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48 - 216)</p><p>Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375 - 469)</p><p>Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420 - 552)</p><p>Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552 - 745)</p><p>Avar İmparatorluğu (M.S. 565 - 835)</p><p>Hazar İmparatorluğu (M.S. 651 - 983)</p><p>Uygur Devleti (M.S. 745 - 1368)</p><p>Karahanlılar (M.S. 940 - 1040)</p><p>Gazneliler (M.S. 962 - 1183)</p><p>Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040 - 1157)</p><p>Harzemşahlar (M.S. 1097 - 1231)</p><p>Altınordu Devleti (M.S. 1236 - 1502)</p><p>Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368 - 1501)</p><p>Babür İmparatorluğu (M.S. 1526 - 1858)</p><p>Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299 - 1922)</p>

    CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 DEVLET VE TARİHLERİ

    Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216)

    Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48 - 216)

    Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375 - 469)

    Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420 - 552)

    Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552 - 745)

    Avar İmparatorluğu (M.S. 565 - 835)

    Hazar İmparatorluğu (M.S. 651 - 983)

    Uygur Devleti (M.S. 745 - 1368)

    Karahanlılar (M.S. 940 - 1040)

    Gazneliler (M.S. 962 - 1183)

    Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040 - 1157)

    Harzemşahlar (M.S. 1097 - 1231)

    Altınordu Devleti (M.S. 1236 - 1502)

    Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368 - 1501)

    Babür İmparatorluğu (M.S. 1526 - 1858)

    Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299 - 1922)

  4. D: Anadolu Selçuklu Devleti<p> CEVAP: D

    D: Anadolu Selçuklu Devleti

    CEVAP: D

  5. Ecesu Ürker Kimdir?<p> Ecesu Ürker, 25 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Yarışmadaki bilgi birikimi ve stratejik yaklaşımıyla dikkat çeken Ürker, bu hafta Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısıyla adından söz ettirdi. Zorlu soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik ödül için büyük bir fırsat yakalayan Ürker, izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

    Ecesu Ürker Kimdir?

    Ecesu Ürker, 25 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Yarışmadaki bilgi birikimi ve stratejik yaklaşımıyla dikkat çeken Ürker, bu hafta Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısıyla adından söz ettirdi. Zorlu soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik ödül için büyük bir fırsat yakalayan Ürker, izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.