Masterchef'te İlk Ceket Sahibini Buldu!
Ömür Akkor duyurdu: Gastronomi tarihi yeniden yazılıyor
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Masterchef'te birbirinden güzel tabaklar hazırlandı ve şefler tercih yapmakta zorlandı. Yapılan oylamada en yüksek puanı alan yarışmacı aylardır beklenen ilk ceketi giydi.
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Şefler ilk turda 3 ürünün ön plana çıkmasını istedi. Daha önceki oyunlarda 2 ürün ile yaratıcılık istenirdi. Bu kez yarışmacılardan Sarı kanat, rezene ve limon tuzu ile bir ürün yapmaları istendi. İkinci etapta ise şef tabağı yapıldı.
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GASTRONOMİ TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR
Şanlıurfa'da çalışmalar yapan ünlü Şef Ömür Akkor, gastronomi tarihinin yeniden yazıldığını belirtti ve bulguları böyle anlattı;
Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da yapıldığı için Kasım'ın sonuna kadar kazdık. Şimdi üniversitede bütün bunları oturup konuşma, laboratuvar sonuçlarını bekleme, oturup makaleleri yazma zamanı. O yüzden Mayıs'a kadar da bu aşamadayız ama çok güzel şeyler var. Çok önemli iki buluntu var, bunlardan bir tanesi. Artık yufka ekmek kalıntılarının, 12 bin yıl önce olduğu resmi olarak laboratuvarda ispatlandı. Bu ne demek oluyor? Bu topraklarda 12 bin yıl önce ekmek yapma pratiğini geçip, ekmek üretme pratiği görüyoruz. Neden? Çünkü bulduğumuz alanda aşağı yukarı 5 bine yakın öğütme taşı ve buğday orakları var. Onlar da obsidyenden yapılmış ve onların uçları hala parlıyor. Çünkü kullanıldıkça kopardıkça buğdayı obsidyenin üzerinde parlaklık bırakıyor. Ve 5 bin tane öğütme taşını bir yerde buluyorsan ve bu kadar bıçağı varsa oradaki nüfus artık ekmeği profesyonel olarak yapıyor demek. Laboratuvarda da bu sonucun gelmesini bekliyordum. Geldi.
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PROFESYONEL MUTFAK ÇIKTI
Diğer ikinci buluntu da şöyle; neredeyse profesyonel bir mutfak çıktı 12 bin yıl önce. Kap-kacakları, havanları görmeniz lazım... Hepsini bir arada, tören alanının kenarında bulduk. Ve bunlar kil yok henüz. Kayaları oyarak yapmışlar, tencereleri. Yani bu kadar muazzam, bu devirde CNC'ye kestiremezsiniz. Üzerindeki işler, havanlar, ek dövme taşları... Biz mesela oval yapıları, kemerleri Roma'da görüyorduk. Turin kemerleri bulduk. 9 bin yıl kadar geriye geldi olay. Zaten ekşi mayalı ekmek için 3 bin yıl önce Mısır'da diyorduk. 8 bin 500 yıl Çatalhöyük'e çekildi olay. Ekşi mayası ile beraber ispatlandı. Karahantepe'de yufka ekmekleri, Taştepe'lerde bunu 12 bin yıla getirdik.
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İKİNCİ TURUN TABAĞI ÖMÜR ŞEF'TEN (MÜCEDDERE)
Ömür Şef yaptığı tabağı böyle anlattı; Müceddere Kilis mutfağına ait bir yemek. Aslında hepimizin bildiği bir yeşil mercimekli bulgur pilavı. Bugün bu kadar buğdaydan konuşunca altına yufka ekmeği istedik. Üstüne mercimekle yaptığımız bir bulgur pilavı yaptım. Ama bulgur pilavının biraz daha lezzetlensin diye içine bir parça daha karamelize soğan da koydum. Yani o tada ihtiyacım var. Bunu yumurtalı yapmak bizim aile geleneklerinden bir tanesi. Genelde yumurtasız yapılıyor. Ama biz yumurtalı pilavlara da çok uzak değiliz. Aslında şu an Asya işi daha çok biliniyor. Ama geçmişte var, biraz unutmuşuz. O yüzden onu hatırlatayım dedim. Mutlaka üstünde yanacak kadar da zeytinyağında kızarmış şeyler yiyoruz. Mesela bunu yazın yeseydik ne yapacaktık? Rahmetli babaannem şöyle yapardı. Bir bardak ayranı alır, bunun kenarından dökmeye başlar. Tabii ayranıyla beraber kaşıklardın.
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İLK CEKETİN SAHİBİ KEREM OLDU
Şeflerden toplam 51 puan alan Kerem Masterchef'te ilk ceketin sahibi oldu.