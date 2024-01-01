Masterchef'te İlk Ceket Sahibini Buldu!

GASTRONOMİ TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

Şanlıurfa'da çalışmalar yapan ünlü Şef Ömür Akkor, gastronomi tarihinin yeniden yazıldığını belirtti ve bulguları böyle anlattı;

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da yapıldığı için Kasım'ın sonuna kadar kazdık. Şimdi üniversitede bütün bunları oturup konuşma, laboratuvar sonuçlarını bekleme, oturup makaleleri yazma zamanı. O yüzden Mayıs'a kadar da bu aşamadayız ama çok güzel şeyler var. Çok önemli iki buluntu var, bunlardan bir tanesi. Artık yufka ekmek kalıntılarının, 12 bin yıl önce olduğu resmi olarak laboratuvarda ispatlandı. Bu ne demek oluyor? Bu topraklarda 12 bin yıl önce ekmek yapma pratiğini geçip, ekmek üretme pratiği görüyoruz. Neden? Çünkü bulduğumuz alanda aşağı yukarı 5 bine yakın öğütme taşı ve buğday orakları var. Onlar da obsidyenden yapılmış ve onların uçları hala parlıyor. Çünkü kullanıldıkça kopardıkça buğdayı obsidyenin üzerinde parlaklık bırakıyor. Ve 5 bin tane öğütme taşını bir yerde buluyorsan ve bu kadar bıçağı varsa oradaki nüfus artık ekmeği profesyonel olarak yapıyor demek. Laboratuvarda da bu sonucun gelmesini bekliyordum. Geldi.