2024 Yılında Anne Olan Ünlüler!

AZRA AKIN 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına aldı. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Akın, hastane odasından paylaşım yaparak "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.