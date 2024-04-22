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2024 Yılında Anne Olan Ünlüler!

İşte 2024 yılının bitmesi günler kala 2024 yılında anne olan ünlülerin listesi...

  1. 2024 yılında evlilikleri taçlandırarak anne olan birçok ünlü isim bulunuyor. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isimler bu mutlu anları sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı. İşte 2024 yılının bitmesi günler kala 2024 yılında anne olan ünlülerin listesi...

    2024 yılında evlilikleri taçlandırarak anne olan birçok ünlü isim bulunuyor. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isimler bu mutlu anları sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı. İşte 2024 yılının bitmesi günler kala 2024 yılında anne olan ünlülerin listesi...

  2. EDA ECE İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Eda Ece, kızı Mina İpek Tuncer'i 4 Nisan 2024'te kucağına aldı. Bu mutlu haberi "sabırsız canım kızım aniden doğdu" notuyla duyurmuştu.

    EDA ECE İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Eda Ece, kızı Mina İpek Tuncer'i 4 Nisan 2024'te kucağına aldı. Bu mutlu haberi "sabırsız canım kızım aniden doğdu" notuyla duyurmuştu.

  3. YASEMİN ŞEFKATLİ Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlises, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

    YASEMİN ŞEFKATLİ Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlises, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

  4. AZRA AKIN 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına aldı. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Akın, hastane odasından paylaşım yaparak "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.

    AZRA AKIN 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına aldı. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Akın, hastane odasından paylaşım yaparak "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı.

  5. YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıklamıştı: "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

    YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıklamıştı: "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

  6. MÜGE BOZ Ünlü oyuncu Müge Boz 1 Haziran 2024'te oğlu Rika'yı kucağına aldı. İkinci çocuğunu kucağına alan ünlü oyuncunun 5 yaşında Vina adından 1 kızı var.

    MÜGE BOZ Ünlü oyuncu Müge Boz 1 Haziran 2024'te oğlu Rika'yı kucağına aldı. İkinci çocuğunu kucağına alan ünlü oyuncunun 5 yaşında Vina adından 1 kızı var.

  7. CEMRE KEMER İkinci kez anne olan Hepsi grubunun eski solistlerinden biri olan Cemre Kemer, oğlunun karesini paylaşarak "Kerem 22.04.2024" notunu düştü.

    CEMRE KEMER İkinci kez anne olan Hepsi grubunun eski solistlerinden biri olan Cemre Kemer, oğlunun karesini paylaşarak "Kerem 22.04.2024" notunu düştü.

  8. SONGÜL ÖDEN Ünlü oyuncu Songül öden ilk bebeğini 27 Ocak'ta dünyaya getirdi. Kızına Sone Larin ismini verdi.

    SONGÜL ÖDEN Ünlü oyuncu Songül öden ilk bebeğini 27 Ocak'ta dünyaya getirdi. Kızına Sone Larin ismini verdi.

  9. EDA ÇEŞMİOĞLU Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bu yıl ikinci çocuklarına kavuştu. Zeynep adında kızları olan çiftin bir de Hazar adında oğulları oldu.

    EDA ÇEŞMİOĞLU Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bu yıl ikinci çocuklarına kavuştu. Zeynep adında kızları olan çiftin bir de Hazar adında oğulları oldu.

  10. GONCA VUSLATERİ Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 26 Nisan'da ilk kez anne olmanının mutluluğunu yaşadı. Vuslateri kızına Asya adını verdi.

    GONCA VUSLATERİ Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri 26 Nisan'da ilk kez anne olmanının mutluluğunu yaşadı. Vuslateri kızına Asya adını verdi.

  11. TUĞÇE KANDEMİR Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir 12 Aralık'ta erkek bebek dünyaya getirdi. Kandemir, bebeğine Demir adını verdi.

    TUĞÇE KANDEMİR Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir 12 Aralık'ta erkek bebek dünyaya getirdi. Kandemir, bebeğine Demir adını verdi.

  12. BURCU BİRİCİK 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik bebeğini kucağına aldı. Kızına Luna adını verdi.

    BURCU BİRİCİK 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik bebeğini kucağına aldı. Kızına Luna adını verdi.

  13. AHMET KURAL Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu. Ünlü çift, oğullarına Kemal adını verdi

    AHMET KURAL Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebek sahibi oldu. Ünlü çift, oğullarına Kemal adını verdi