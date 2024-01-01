'Şarkı Söylersem Allah Belamı Versin'
Sosyal medyada da aktif olan ünlü şarkıcı Ortaç, bir programa konuk oldu. Hayattan bıkmış tavırları ile dikkat çekti.
-
Yasa dışı bahisle son günlerde adı çıkan Serdar Ortaç, ödemelerinin bitmesi durumunda "Bir daha şarkı söylersem Allah belamı versin" dedi.
-
Sosyal medyada da aktif olan ünlü şarkıcı Ortaç, bir programa konuk oldu. Hayattan bıkmış tavırları ile dikkat çeken Serdar Ortaç,
-
borçlarından bıktığını ve bu yüzden ödeme yapabilmek için çalıştını söyledi.
-
Ortaç, "Çalışmak istemiyorum. Borçları ödeyelim diye çalışıyorum.
-
Tüm vergi dairelerine bankalara borçlarımın hepsini öde, yarın ben köyüme dönüp bir daha ağzımı açıp şarkı söylersem Allah belamı versin." şeklinde konuştu.