Yabancılar En Çok Bunu Yiyor!
TasteAtlas en popüler 20 Türk geleneksel yemeği açıkladı
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Güçlü tarihi ve kültürel değerleriyle yüzyıllardır pek çok medeniyete ışık tutan Türkiye, kendine has geleneksel mutfağıyla da nam salıyor. Nesilden nesile aktarılan Türk mutfağının zenginliği, her bölgenin lezzet mirasını taşıyor. TasteAtlas, Türkiye'nin en popüler 20 geleneksel yemeğini sıralayarak bu mutfağın ne kadar kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi. İşte, birbirinden leziz 20 geleneksel tat...
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20- İSKENDER Bursa'nın meşhur lezzeti İskender kebap, kuzu eti, baharatlı sos, pide ekmeği ve yoğurdun muhteşem buluşmasını sofralara taşıyor. İskender Efendi isimli bir kasabın elinden çıkan bu lezzet, listeye 20'nci sıradan giriş yapıyor.
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19- HÜNKAR BEĞENDİ Kremalı közlenmiş patlıcan püresinin üzerinde servis edilen lezzetli bir kuzu güveci olarak sofralara lezzet katan Hünkar Beğendi, geleneksel Türk yemekleri denildiğinde akla ilk gelen tatların başında.
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18- MERCİMEK ÇORBASI Türk sofralarında hangi yemek eksik olmaz dersek, akla ilk gelen elbette Mercimek Çorbası olacaktır. Kimi zaman kahvaltı kimi zaman öğle yemeği kimi zaman da akşam sofralarında servis edilen bu çorba, listenin 18'nci sırasında yer alıyor.
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17- ŞİŞ KEBAP Şişte pişirilen et parçalarından oluşan ve ateşte ızgara edilen Şiş Kebap, Türklerin ve turistlerin en sevdiği lezzetlerin başında yer alıyor.
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16- KATMER Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'in efsanevi lezzetlerinden biri olan Katmer, çıtır çıtır hamuru ve damak çatlatan tadıyla listenin 16'ncı sırasında.
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15 - KÜNEFE Hatay, Urfa veya Antep peynirinin akışkan tadının kadayıfla buluşmasını gözler önüne seren Künefe, sıcacık bir lezzet.
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14- ADANA KEBAP Türkiye'nin en ünlü yemeklerinden biri olan Adana Kebap olmadan liste eksik kalır! Sarımsak, soğan, kırmızı biber ve acı kırmızı biber gevreği ile birlikte yoğrulan kıyma ve kuyruk yağı ile yapılan bu kebap türü listenin 14'ncü sırasında.
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13- MANTI Baharatlı kıyma ve soğanla doldurulmuş geleneksel Türk yemeği olarak bilinen Mantı, başlangıçta 13. yüzyılda göçebe Türk kabileleri tarafından Orta Asya'dan Türkiye'ye getirilmiştir.
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12- DÖNER KEBAP Dünya çapında bilinen ve çok sevilen Döner Kebap, listenin 12'nci sırasında.
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11- BEYRAN ÇORBASI Gaziantep kökenli geleneksel bir Türk çorbası olan Beyran Çorbası, baharatlılığıyla ünlüdür. Kahvaltıda servis edilen ve güne başlamak için oldukça sıra dışı bir seçim olan Beyran, kuzu etiyle yapılmaktadır.
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10- BAFRA PİDESİ İşte, listenin ilk 10'u!
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9- ÇÖKERTME KEBABI
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8- KALAMAR TAVA
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7- CAĞ KEBABI
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6- TOMBİK DÖNER
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5- KAYMAK
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3- TİRE KÖFTESİ
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2- ANTEP FISTIĞI
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1- TÜRK KAHVALTISI Türk mutfağının en sevileni ne derseniz, Türk Kahvaltısı! Türk kültüründe olmazsa olmaz ve genellikle cömert bir öğün olan Türk kahvaltısı, çok sayıda lezzet, doku ve yiyecek kategorisini harmanlayan geniş bir yemek yelpazesi sunuyor ve herkesin de favorisi.