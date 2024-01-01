Yabancılar En Çok Bunu Yiyor!

1- TÜRK KAHVALTISI Türk mutfağının en sevileni ne derseniz, Türk Kahvaltısı! Türk kültüründe olmazsa olmaz ve genellikle cömert bir öğün olan Türk kahvaltısı, çok sayıda lezzet, doku ve yiyecek kategorisini harmanlayan geniş bir yemek yelpazesi sunuyor ve herkesin de favorisi.