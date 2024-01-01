Bugüne Kadar Gördüklerinizi Unutun!

1569'dan beri kullanılan dünya haritaları, ülke ve kıtaların gerçek büyüklüğünü tam olarak yansıtmıyor. Kıtaların en yakın ölçümlerini alıp düz bir zemin üzerine aktarmak ve birebir dünya haritasını çizmek pek de kolay değil. Ancak International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar yeni bir Dünya haritası çıkardı.