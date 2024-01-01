Bugüne Kadar Gördüklerinizi Unutun!
Dünya'nın gerçeğe en yakın yeni haritası ortaya çıktı!
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1569'dan beri kullanılan dünya haritaları, ülke ve kıtaların gerçek büyüklüğünü tam olarak yansıtmıyor. Kıtaların en yakın ölçümlerini alıp düz bir zemin üzerine aktarmak ve birebir dünya haritasını çizmek pek de kolay değil. Ancak International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar yeni bir Dünya haritası çıkardı.
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İlkokuldan beri okullar başta olmak üzere hayatımızın pek çok alanında en çok gördüğümüz şeylerin başında 'dünya haritası' geliyor! Sağ tarafta devasa büyüklükteki Rusya, sol tarafta yine devasa büyüklükte Amerika kıtası ve güneyde haritada oldukça büyük bir yer kaplayan Afrika kıtası... Dünya haritası denildiğinde birçoğumuzun aklında böyle bir görsel şekilleniyor.
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Yıllardır aşina olduğumuz Dünya haritalarının kıtaların büyüklüklerini doğru bir şekilde yansıtmadığını söylesek, şaşırırdınız değil mi?
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International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar dünya haritasının 'olması gereken boyutlarını' gözler önüne serdi.
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International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar dünya haritasının 'olması gereken boyutlarını' gözler önüne serdi.
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Bu haritayla birlikte gezegenimizdeki kıtaların boyutlarını daha gerçekçi bir şekilde görmek mümkün.
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şte, Equal Earth Dünya Haritası! Equal Earth Dünya Haritası; Mercator projeksiyon haritası ve Gall-Peters projeksiyon haritasının birleşiminden yola çıkarılarak üretilmiş bir harita. Yani bugüne dek en doğru boyutlarda çizilmiş harita diyebiliriz.