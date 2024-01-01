En İyi Magnezyum Hangisi?

Magnezyum Sitrat : Yüksek biyoyararlanımı ile bilinir ve genellikle sindirim sistemi sorunları, özellikle kabızlık için tercih edilir. Magnezyum Glisinat : Kas gevşetici etkisi ve yüksek emilimi nedeniyle, kas spazmları ve stres yönetimi için yaygın olarak kullanılır. Magnezyum Oksit : Magnezyum içeriği yüksek olsa da biyoyararlanımı düşüktür; genellikle mide asidini nötralize etmek veya kısa vadeli kabızlık tedavisinde kullanılır.

Magnezyum Malat : Enerji metabolizmasını destekler ve kronik yorgunluk sendromu veya fibromiyalji gibi durumlarda tercih edilir.

Magnezyum Taurat : Kalp sağlığına yönelik faydaları ile bilinir ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Magnezyum L-Treonat : Beyne olan yüksek erişimi sayesinde sinir sistemi sağlığı ve bilişsel fonksiyonların desteklenmesi için kullanılır.

Magnezyum Sülfat (Epsom Tuzu) : Kas gevşetici etkileriyle bilinir ve genellikle topikal uygulamalarda (banyo tuzu) kullanılır.

Magnezyum Klorür : Yüksek emilimi sayesinde hem oral takviye hem de cilt yoluyla magnezyum desteği için kullanılabilir.