Kamerası Olmayan Trafiğe Çıkamayacak!
Son tarih 1 Mart!
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Ticari araçlarda kamera zorunluluğu resmen uygulamaya geçiyor.
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1 Mart 2025?ten sonra kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak. Araç muayenesinde vize verilmeyecek.
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İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin düzenlemesi 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.
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Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı. Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.