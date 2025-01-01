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Engellilerin Araç Sahibi Olmalarına Kısıtlama

Karar Meclis'te onaylandı: Engellilere ÖTV'siz araç satışında yeni düzenleme

  1. TBMM Genel Kurulu?nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifi ile birlikte engellilerin araç alımına illişkin düzenleme de değişti.

    TBMM Genel Kurulu?nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifi ile birlikte engellilerin araç alımına illişkin düzenleme de değişti.

  2. ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ON YIL SINIRI Engellilere sağlanan ÖTV?siz araç alım hakkına ilişkin karar Meclis'ten geçti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu?nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek. Ayrıca araçların yüzde 20 oranında yerli olması gerekecek.

    ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ON YIL SINIRI Engellilere sağlanan ÖTV?siz araç alım hakkına ilişkin karar Meclis'ten geçti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu?nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek. Ayrıca araçların yüzde 20 oranında yerli olması gerekecek.

  3. KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR? ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

    KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR? ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

  4. HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR? ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

    HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR? ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

  5. 2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti. Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

    2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti. Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.