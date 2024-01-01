Masterchef'te 4. Ceket Sahibini Buldu!
Ünlü Şef Osman Sezener'in tabağı büyük ilgi gördü
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Masterchef'te artık sonlara gelindi ve kıran kırana bir mücadele vardı. Beyza, Semih ve Erim'in kaldığı gecede heyecan doruklara çıktı. Yarışmada en iyi tabağı hazırlayan isim 4. ceketi giymeye hak kazandı.
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İlk turda şefler yarışmacılardan Bodrum mandalinası, Manda yoğurdu ve nane ile yaratıcılık yapmalarını istedi. Birbirinden güzel tabakların çıktığı yarışmada şefler ilk tur puanlarını verdi. Beyza 22.5, Semih 19 ve Erim ise 16.5 puanda ilk turu tamamladı. İkinci turda ise Ünlü Şef Osman Sezener'in sürpriz tabağı vardı.
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İkinci turda Osman Şef'in tabağının yapılması istendi. Şef Osman Sezener tabağını açıkladı ve isminin "Bu üçlü çok güçlü" olduğunu belirtti. Ünlü Şef tabağı ile ilgili bilgiler verdi;
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Bu tabak herkese atıf. Buraya gelirken düşündüm ne yapayım diye. Hepinizden bir şey olsun istedim. Bir tane ravioli var. Bu ravioliyi Danilo'ya atfettim. İçinde süt, parmesan peyniri, bol zeytinyağı ve ısırdığınızda ağzınızın içinde zeytinyağı patlıyor.
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Ahtapot, Somer şefime, Avustralya deniz kıyıları... Bizim Ege'nin ahtapotunu, önce pişiriyoruz, sonra mangal yapıyoruz. Yurdumun insanı, Mehmet Şef'e de altına tarhana sos düşündüm.
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Burada arkadaşlar birkaç tane püremiz var. Hepsine farklı farklı teknikler yaparsınız diye uyguladım. Bir tane yeşil bir pesto var. Bir tane portakallı var. Ve bir tane limonlu püre var tabağın kenarında. İçinde de siyah bir zeytinyağı var. Karaburun'un "Hurma zeytini"yle yapıyoruz. Hepinizin tezgahlarına ben zeytin getirdim. Ve yine yeşil otlar, o otlarla bir yeşil yağ ile bitiriyoruz. Siyah yağ Karaburun'un hurma zeytini arkadaşlar şudur; Karaburunumuzun hurma zeytini Türkiye için esasında çok önemli bir zeytin. Herkesin bilmediği bu zeytin proses görmemiş, dalından direkt koparıp yiyebildiğiniz bir zeytin. Bu Karaburun'daki mikroklima, rüzgar bu zeytini olgunlaştırıyor. Ve hiçbir proses yapmadan direkt bunu alıp yiyebiliyorsunuz. Ve çok kısa bir sürede çıkıyor. Bir ağacın bütün hepsi zaten hurma olmuyor. Kalanları normal zeytin olarak kullanılıyor.
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EN FAZLA PUANI ALAN İSİM 4. CEKETİ GİYDİ
Osman Şef'in tabağını hazırlayın yarışmacılardan en yüksek puanı alan Beyza 4. ceketin sahibi oluyor. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur ve 3. ceketi ise Eda giymişti. 35 puanda kalan Erim ile 37 puan alan Semih bir sonraki yarışta Masterchef'te kalma mücadelesi verecek
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