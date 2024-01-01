Masterchef'te 4. Ceket Sahibini Buldu!

Burada arkadaşlar birkaç tane püremiz var. Hepsine farklı farklı teknikler yaparsınız diye uyguladım. Bir tane yeşil bir pesto var. Bir tane portakallı var. Ve bir tane limonlu püre var tabağın kenarında. İçinde de siyah bir zeytinyağı var. Karaburun'un "Hurma zeytini"yle yapıyoruz. Hepinizin tezgahlarına ben zeytin getirdim. Ve yine yeşil otlar, o otlarla bir yeşil yağ ile bitiriyoruz. Siyah yağ Karaburun'un hurma zeytini arkadaşlar şudur; Karaburunumuzun hurma zeytini Türkiye için esasında çok önemli bir zeytin. Herkesin bilmediği bu zeytin proses görmemiş, dalından direkt koparıp yiyebildiğiniz bir zeytin. Bu Karaburun'daki mikroklima, rüzgar bu zeytini olgunlaştırıyor. Ve hiçbir proses yapmadan direkt bunu alıp yiyebiliyorsunuz. Ve çok kısa bir sürede çıkıyor. Bir ağacın bütün hepsi zaten hurma olmuyor. Kalanları normal zeytin olarak kullanılıyor.