Nasır Tutmuş Topukları Pamuk Gibi Yapıyor!

İlk kullanımda cildinizde hafif bir kızarıklık olursa endişelenmeyin. Bu, ceviz suyunun doğal bir etkisidir. Ancak yanma ya da kaşıntı gibi bir durum yaşarsanız kullanımı bırakıp bir uzmana danışın. Daha etkili sonuçlar için ceviz suyu uyguladıktan sonra doğal bir zeytinyağı kullanabilirsiniz.