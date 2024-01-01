Nasır Tutmuş Topukları Pamuk Gibi Yapıyor!
Taş gibi olsa da fark etmez, sırrı cevizmiş
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Doğal yöntemlerle cilt sorunlarına çözüm arayanların vazgeçilmezi haline gelen ceviz suyu, özellikle çatlaklar ve nasırların yumuşatılmasında faydalı etkiler sunuyor. İşte halk arasında giderek popülerleşen bu yöntemin tüm detayları.
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Ceviz, doğanın bize sunduğu en şifalı besinlerden biri. Sadece iç kısmı değil, kabuğu bile başlı başına bir sağlık kaynağı. Ceviz suyunun içerisindeki vitaminler mineraller ve doğal yağlar cildi yumuşatarak çatlak ve nasır gibi sorunları çözmede etkili olur.
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Ceviz suyunun en bilinen etkisi, sertleşmiş ve kuru cildi yumuşatarak pamuk gibi bir doku sağlamasıdır. Özellikle topuk çatlakları ve el nasırlarında etkisini kısa sürede gösterir. Evinizde ceviz kabuklarını suda bekleterek cevizdeki yağın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu doğal yağ pek çok cilt sorununa iyi gelecek.
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Ceviz suyu, kuru ve sert bölgelerdeki ölü deriyi arındırarak cildin tazelenmesine yardımcı olur. Sürekli baskı altında kalan ayak tabanlarında oluşan nasırların küçülmesini ve yumuşamasını sağlar. Düzenli kullanımda nasırların tamamen kaybolduğunu görebilirsiniz.
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Pahalı kozmetik ürünlere ya da kimyasal içerikli kremlere ihtiyaç duymadan, tamamen doğal bir yöntemle cildinize bakım yapabilirsiniz. Üstelik uygulamanız gereken yöntemler de oldukça basit.Bir hafta önce ceviz kabukları ve yapraklarını suyun içinde bekletmeniz gerekiyor. Ceviz yağı salınım yaptığında bu suda ayaklarınızı 1 saat bekletebilirsiniz. Ardından nasırlı bölgeyi streçleyip yarım saat daha bekleyin. Çatlama ve nasır zamanla yumuşayacaktır.
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İlk kullanımda cildinizde hafif bir kızarıklık olursa endişelenmeyin. Bu, ceviz suyunun doğal bir etkisidir. Ancak yanma ya da kaşıntı gibi bir durum yaşarsanız kullanımı bırakıp bir uzmana danışın. Daha etkili sonuçlar için ceviz suyu uyguladıktan sonra doğal bir zeytinyağı kullanabilirsiniz.
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Ceviz suyunu bu kadar etkili yapan şey, doğal olmasından kaynaklanır. Çatlaklar ve nasırlar gibi sorunlar için kimyasal içerikli ürünlere yönelmek yerine, ceviz suyunun iyileştirici gücünden faydalanabilirsiniz.