2024 Yılının En Çok Kazanan 10 Filmi
İşte Box Office Mojo verilerine göre 2024 yılında dünyada en çok hasılat yapan filmler ve hasılatları...
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10. Beterböcek Beterböcek 451 milyon dolar
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9. Venom: Son Dans 475 milyon dolar
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8. Kung Fu Panda 4
547 milyon dolar
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7. Godzilla x Kong: The New Empire
571 milyon dolar
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6. Wicked
580 milyon dolar
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5. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2
714 milyon dolar
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4. Moana 2
806 milyon dolar
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3. Çılgın Hırsız 4
969 milyon dolar
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2. Deadpool ve Wolverine
1,3 milyar dolar
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1. Ters Yüz 2
1,6 milyar dolar