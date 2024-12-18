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'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama

Chatgpt Whatsapp'ta Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka ChatGPT, Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a entegre edildi.

  1. Yapay zeka sohbet botu ChatGPT, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanılabiliyor.

    Yapay zeka sohbet botu ChatGPT, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanılabiliyor.

  2. WHATSAPP'TA CHATGPT NASIL KULLANILIR? 18 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren yapay zeka kullanıcıları, ChatGPT ile WhatsApp üzerinden kolayca iletişim kurabiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken, (+1-800-242-8478) numarasını rehberinize kaydetmek.

    WHATSAPP'TA CHATGPT NASIL KULLANILIR? 18 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren yapay zeka kullanıcıları, ChatGPT ile WhatsApp üzerinden kolayca iletişim kurabiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken, (+1-800-242-8478) numarasını rehberinize kaydetmek.

  3. Ardından WhatsApp'ta ChatGPT ile kolayca sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Bu yenilik, ChatGPT ile iletişimi çok daha pratik hale getiriyor.

    Ardından WhatsApp'ta ChatGPT ile kolayca sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Bu yenilik, ChatGPT ile iletişimi çok daha pratik hale getiriyor.

  4. Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

    Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

  5. Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

    Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

  6. Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

    Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

  7. Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

    Sonuçta herkes bir OpenAI hesabı oluşturmak ya da uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirmek istemeyebilir. Artık hiçbir kayıt işlemine gerek kalmadan doğrudan WhatsApp üzerinden ChatGPT ile konuşabilirsiniz.

  8. TELEFON GÖRÜŞMESİ DE YAPILABİLİYOR ABD'de kullanıcılar, yukarıda belirtilen numara üzerinden ChatGPT ile telefon görüşmesi yapma imkanına da sahip. Aylık 15 dakika süreyle yapay zeka ile telefon görüşmesi gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden görseller veya ekler gönderme gibi özelliklerin önümüzdeki haftalarda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. OpenAI, bu genişletmeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

    TELEFON GÖRÜŞMESİ DE YAPILABİLİYOR ABD'de kullanıcılar, yukarıda belirtilen numara üzerinden ChatGPT ile telefon görüşmesi yapma imkanına da sahip. Aylık 15 dakika süreyle yapay zeka ile telefon görüşmesi gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden görseller veya ekler gönderme gibi özelliklerin önümüzdeki haftalarda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. OpenAI, bu genişletmeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.