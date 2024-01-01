Bu İçecek B12 Vitaminiyle Kansızlığa Deva!
Ne ayran ne kefir bu içeceğin verdiği dinçliği hiçbiri vermiyor
-
Kımız, genellikle Türk ve Orta Asya kültürlerinde yaygın olarak bilinen, fermente edilmiş kısrak sütünden yapılan bir içecektir.Geleneksel olarak göçebe Türk boylarının ve Moğolların tükettiği bir içecek olup, eski çağlardan beri önemli bir besin kaynağı ve şifa amaçlı kullanılan bir üründür.
-
Kımız, özellikle kısrak sütündeki laktozun fermantasyon süreciyle laktik aside dönüşmesi sonucu elde edilir. Bu süreç içeceğe hem ferahlatıcı bir özellik hem de probiyotik faydalar sağlar. Ayrıca sindirime yardımcı olduğuna, bağışıklığı güçlendirdiğine ve enerji verdiğine inanılır.
-
ESKİ TÜRKLERDE KIMIZ
-
Kımız, Türklerin Orta Asya bozkırlarında atı evcilleştirdiği dönemde ortaya çıkmıştır. At, Türk kültürünün temel unsurlarından biri haline gelmiş, sadece ulaşım ve savaşta değil, aynı zamanda beslenme amacıyla da kullanılmıştır. Kısrak sütü, Türklerin temel gıda kaynaklarından biri olmuştur ve bu sütün fermantasyonu sonucu kımız geliştirilmiştir.
-
Göktürk ve Hun gibi eski Türk devletlerinde kımız, hem gündelik hayatta hem de şölenlerde tüketilmiştir. Türkler, kımızı sağlık açısından şifa verici bir içecek olarak görmüş, özellikle sindirimi kolaylaştırdığına ve vücuda enerji verdiğine inanmışlardır. Ayrıca kımızın, savaşçıların fiziksel dayanıklılığını artırdığı düşünülmüştür. Kımız, geçmişten günümüze göçebe kültürlerin bir mirası olarak, Türk ve Orta Asya halklarının kimliğinin bir parçası olmayı sürdürmektedir. Bu eşsiz içecek, tarihsel ve kültürel bir bağ niteliği taşımaktadır.
-
KIMIZ FAYDALARI Kımız, fermente kısrak sütünden yapılan bir içecek olup, hem besleyici hem de sağlık açısından faydalı özellikleriyle bilinir. İşte kımızın öne çıkan faydaları: Kımız, fermente bir içecek olduğu için doğal probiyotikler içerir. Bu probiyotikler, bağırsak florasını düzenleyerek sindirim sistemi sağlığını destekler ve sindirim problemlerini (örneğin kabızlık ve şişkinlik) azaltabilir.
-
Kımızın içerdiği laktik asit bakterileri, bağışıklık sistemini destekler. Düzenli olarak tüketildiğinde, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Kımız, doğal şekerler ve mineraller açısından zengin olduğu için enerji seviyesini artırır. Yorgunluğu gidermek ve fiziksel dayanıklılığı artırmak için tarih boyunca savaşçılar ve göçebeler tarafından tüketilmiştir.
-
Kımız; B1, B2, B12 gibi B vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu besinler, kemik sağlığını destekler, sinir sistemini güçlendirir ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Tarihsel olarak, kımızın bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarında faydalı olduğu düşünülmüştür. Solunum yollarını rahatlatıcı etkisi olduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği için bu tür rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır.
-
Kımızın içerdiği laktik asit, cildin yenilenmesine ve temizlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca içeriğindeki vitaminler ve mineraller cilt elastikiyetini artırabilir ve sağlıklı bir görünüm sağlayabilir. Kımızın içeriğindeki bazı maddeler, zararlı mikroorganizmaların büyümesini engelleyebilir. Bu nedenle, bağırsak enfeksiyonları ve diğer mikroplara bağlı hastalıklarda destekleyici bir besin olabilir.
-
B vitaminleri ve fermente yapısı, sinir sistemini sakinleştirici etkiler sunar. Stres ve anksiyete belirtilerini hafifletmek için kımız tüketimi önerilebilir.
-
Kımız, B12 vitamini açısından zengindir, bu da kan yapımını destekleyerek kansızlıkla mücadelede etkili olabilir. Kımız, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Fermente yapısı sayesinde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekleyerek detoks etkisi yaratır.