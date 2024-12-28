Feyyaz Şerifoğlu İle Merve Dinçkol'un Nişan Töreninden Kareler

Dinçkol'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Nefis görünüyorsunuz", "Ömür boyu mutlu olun" gibi yorumlar geldi.

İstanbul'da bir otelde nişanlanan Şerifoğlu ve Dinçkol'u aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, birkaç gün önce evlilik yolunda ilk adımı attı.

Camdaki Kız dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır spiker Merve Dinçkol ile aşk yaşıyordu.

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