Feyyaz Şerifoğlu İle Merve Dinçkol'un Nişan Töreninden Kareler
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'un nişan töreninden yeni kareler
-
Camdaki Kız dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır spiker Merve Dinçkol ile aşk yaşıyordu.
-
Merve Dinçkol'a geçtiğimiz temmuz ayında İtalya'da evlenme teklifi eden Feyyaz Şerifoğlu'ndan güzel haber geldi.
-
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, birkaç gün önce evlilik yolunda ilk adımı attı.
-
İstanbul'da bir otelde nişanlanan Şerifoğlu ve Dinçkol'u aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı.
-
Ünlü çiftin nişan töreninden yeni kareleri Merve Dinçkol, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
-
Dinçkol'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Nefis görünüyorsunuz", "Ömür boyu mutlu olun" gibi yorumlar geldi.