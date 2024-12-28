Masterchef'te İlk 4'E Kalan Birinci İsim Belli Oldu!
Kıran kırana mücadele
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Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 4'e birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. Somer Şef, "Önümüzdeki 4 gün boyunca 4 arkadaşımız bir bir yukarıya çıkacak. Her gün bizim vereceğimiz bir konsept dahilinde 3 değişim yemeği hazırlayacaksınız. 1 başlangıç, 1 ana yemek ve 1 tatlı tabağı olacak. Bu 3 tabağı hep beraber değerlendireceğiz puanlama usulüyle ve en yüksek puanı alan arkadaşımız yukarı çıkacak. Konsepti bir gece önceden biz size bildireceğiz. Bugünkü konseptimiz renkler" dedikten sonra yarışmaya geçildi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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Eda, "Eve gittiğimizde Beyza ile birlikte ceketleri çıkartmadan derslere çalışmaya başladık. Hiç boşluğumuz olmadı kafa patlattık. Güzel tabaklar düşündük umarım aklımızdakileri buraya yansıtabiliriz. Bu ceketi giydiğimizde artık ceketin hakkını verme baskısı oldu. Heyecanlıyım, buraya geldiğimizce mezun oluyormuşuz gibi bir his var. Şu an heyecandan ilk gün geldiğim gibiyim" dedi.
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Semih, "Gerçekten çok zor bir hafta geçirdik. En zor haftalardan birisi geçen haftaydı. Son ceketi aldım, o ceketlerden birini alacağımı biliyordum. Çok mutluyum, Eda'nın dediği gibi sanki mezun olmuşuz da öğretmenlerimizin yanına gelmiş gibiyiz. Çok yoruldum ama şu anki heyecanım çok güzel" şeklinde konuştu.
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Beyza, "Hayatım mücadele ile geçti ama hep sonuca bakıyorum. Ben mücadele ettim ve kazandım. Burada olmak benim için çok gurur verici. Üstümdeki ceket o kadar şey anlatıyor ki, nerelerden geldiğim nerelerden geçtiğim konusunda. Artık kupa var karşımda." ifadelerini kullandı.
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Onur, "O kadar heyecanlıyım ki, gerçekten hedeflerime bir benze de olsa her gün daha çok yaklaşıyorum. Benim Türkiye'ye gelme mücadelem Masterchef ile başladı. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini şimdi vereceğim. Yazdığım hikayeyi kesinlikle bitirmem gerekiyor ve bitirmem gereken hikayenin de mutlu olması gerekiyor" dedi.
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Kerem şu ifadeleri kullandı: Önceki gün uzun bir aradan sonra güzelce dinlenebildim. Güzel rüyalar gördüm. Çocukluk arkadaşlarımı gördüm, hayırlı bir iş anlamında bir tabiri varmış. Bugüne kadar hedefimiz hep ceket giymekti. Artık farklı bir konseptle ilerliyoruz. Onun için ayrıca heyecanlıyım. Hepimiz için hayırlısı olsun.
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İLK 4'E KALAN İSİM
MasterChef Türkiye 2024'te ilk 4'e giren ilk yarışmacı Semih oldu.