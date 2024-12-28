Masterchef'te İlk 4'E Kalan Birinci İsim Belli Oldu!

Masterchef Türkiye'de kıran kırana bir mücadele vardı. İlk 4'e birinci isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta hayli zorlandı. Somer Şef, "Önümüzdeki 4 gün boyunca 4 arkadaşımız bir bir yukarıya çıkacak. Her gün bizim vereceğimiz bir konsept dahilinde 3 değişim yemeği hazırlayacaksınız. 1 başlangıç, 1 ana yemek ve 1 tatlı tabağı olacak. Bu 3 tabağı hep beraber değerlendireceğiz puanlama usulüyle ve en yüksek puanı alan arkadaşımız yukarı çıkacak. Konsepti bir gece önceden biz size bildireceğiz. Bugünkü konseptimiz renkler" dedikten sonra yarışmaya geçildi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde: